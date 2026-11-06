A lenda argentina Lionel Messi definiu sua posição sobre a permanência em seu clube, o Inter Miami, dos Estados Unidos, segundo informações de um relatório jornalístico.

O ex-astro do Barcelona pretende permanecer no Inter Miami até o fim de seu contrato em 2028, pelo menos, com a possibilidade de estender sua estadia nos Estados Unidos por um período ainda maior, diante da inexistência de qualquer negociação sobre seu retorno ao seu antigo clube, o Newell's Old Boys.

Leia também

Apesar de sua personalidade polêmica: mais de 20 motivos que levam as pessoas a amar Cristiano Ronaldo

No lugar de Jesus: um novo técnico para Portugal no jogo de despedida de Ronaldo!

Próximas partidas MIA Major League Soccer 16:00 CLT

O jornalista italiano especializado em transferências, Fabrizio Romano, afirmou nesta sexta-feira que Messi não pensa em deixar o Inter Miami, nem em se transferir ao Newell's Old Boys por empréstimo, apesar dos relatos que recentemente o associaram a um retorno à Argentina.

Romano acrescentou que o jogador e sua família se sentem muito felizes em Miami, e que seu foco está em cumprir seu contrato atual, com a possibilidade de discutir sua permanência após 2028 mais adiante.

O Inter Miami havia anunciado, em outubro de 2025, a renovação do contrato de seu capitão argentino até o fim da temporada de 2028 na liga norte-americana, pondo fim às especulações sobre seu futuro no curto prazo.

Messi se juntou ao Inter Miami no verão de 2023, após deixar o Paris Saint-Germain, e sua presença contribuiu para aumentar o interesse mundial pela liga norte-americana, além de ter liderado a equipe à conquista de seu primeiro título na Leagues Cup, em 2023, e depois no Supporters' Shield da liga norte-americana, em 2024.

As especulações sobre o retorno de Messi ao Newell's Old Boys surgem em razão de sua ligação com o clube em que começou sua carreira futebolística, já que entrou para a academia do time na cidade de Rosário quando tinha sete anos de idade, antes de deixar a Argentina rumo ao Barcelona aos 13 anos.