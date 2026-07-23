"Messi sozinho não basta": Ronaldo Fenômeno analisa a "derrota esmagadora" da Argentina na final

Ronaldo, lenda do Brasil, revelou a sua opinião sobre a final do Mundial 2026, que assistiu à vitória da Espanha sobre a Argentina, por 1-0, e à conquista do título mundial pela segunda vez na história de "La Roja".

O antigo avançado brasileiro, apelidado de O Fenómeno, afirmou que a vitória da Espanha sobre a Argentina foi uma "derrota esmagadora", destacando o domínio total da equipa de Luis de la Fuente durante a final do Mundial 2026, apesar de ter vencido apenas por um golo.

Ronaldo declarou, em afirmações publicadas pelo jornal "Mundo Deportivo": "Os golos que eu esperava não se concretizaram, mas houve um domínio absoluto durante todo o jogo."

Segundo o antigo jogador do Real Madrid e do Barcelona, a diferença técnica foi tão evidente que a presença de Lionel Messi não impediu a superioridade da Espanha.

O vencedor do Mundial 2002 considera que a vitória da Espanha reflete a importância do jogo coletivo sobre o brilhantismo individual.

E acrescentou: "Um jogador sozinho não pode resolver nada. A verdadeira força reside na equipa, em jogar em conjunto", reconhecendo a solidez demonstrada pela seleção argentina para chegar à final.

O antigo avançado elogiou também o estilo de jogo da Espanha, dizendo: "Ao contrário do Brasil, que continua preso a um jogo ultrapassado, a Espanha tem uma forma de jogar única e é por isso que o seu futebol é bonito."

Ronaldo concluiu as suas declarações afirmando: "Manter a posse de bola é a melhor estratégia, e fizeram-no de forma impressionante", destacando que a seleção espanhola se afirmou como uma referência mundial no jogo coletivo ao "ter a bola nos pés durante todo o tempo."