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Hussein Hamdy
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Messi segue os passos de Buffon na corrida pela Bola de Ouro

L. Messi
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A Pulga segue escrevendo a história

Lionel Messi, lenda da seleção da Argentina, alcançou um número especial durante a disputa pela Bola de Ouro 2026.

Os organizadores da Bola de Ouro haviam anunciado os primeiros 20 jogadores na lista dos melhores, e as escolhas não contaram com o nome da Pulga, confirmando assim sua presença entre os 10 melhores jogadores.

De acordo com a rede "Stats Foot", especializada em estatísticas, Lionel Messi (39 anos e 4 meses) tornou-se o jogador mais velho a entrar entre os 10 melhores da Bola de Ouro desde Gianluigi Buffon, o lendário goleiro da Itália, em 7 de dezembro de 2017 (39 anos e 10 meses).

Vale lembrar que Lionel Messi conseguiu conduzir a seleção de seu país à final da Copa do Mundo de 2026, antes de perder o título para a Espanha.

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