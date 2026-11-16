Messi ou Ronaldo? Kvaratskhelia escolhe seu maior ídolo

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O georgiano Khvicha Kvaratskhelia, astro do Paris Saint-Germain, revelou quem é seu maior ídolo no futebol e falou sobre o papel fundamental que seu pai teve na formação de sua personalidade e de sua carreira, antes de se tornar um dos principais nomes do esporte no mundo e conquistar feitos extraordinários na Liga dos Campeões.

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Em longa entrevista à revista francesa GQ, Kvaratskhelia relembrou o início de sua trajetória no futebol e afirmou que seu pai, Badri, ex-jogador que se tornou treinador, foi sua primeira referência. Ele contou que, na infância, assistia repetidas vezes às gravações das partidas do pai e sonhava em ser um jogador como ele.

Sobre o pai, Kvaratskhelia disse: "Naquela época, o YouTube não existia como é hoje, então eu assistia várias e várias vezes aos vídeos dos jogos dele que minha mãe gravava. Ele era um jogador incrível, tinha chutes muito fortes de longa distância. Uma vez, marcou três gols em uma partida das eliminatórias da Liga dos Campeões. Eu queria ser como ele".

Kvaratskhelia não se limitou a assistir aos jogos do pai. Ele começou a jogar com os amigos nas ruas da Geórgia, mais precisamente em quadras cercadas por prédios residenciais, onde os moradores costumavam acompanhar as partidas das janelas de casa.

O jogador explicou que esse ambiente ajudou a desenvolver suas habilidades: "Na Geórgia, temos campos cercados por prédios por todos os lados, mais ou menos como acontece no Brasil. Quando você joga, todo mundo vai para a janela assistir à partida. Você não tem escolha, precisa fazer algo especial".

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Cristiano Ronaldo presente em sua trajetória

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Kvaratskhelia revelou ter sido influenciado pela trajetória do astro português Cristiano Ronaldo, sobretudo no que diz respeito ao trabalho duro e à dedicação ao desenvolvimento físico.

No início, nas categorias de base do Dinamo Tbilisi, o georgiano teve dificuldades para se firmar por causa do físico franzino, que o impediu de ser promovido às equipes de categorias mais velhas. Isso o levou a redobrar os esforços, tendo Ronaldo como modelo a ser seguido.

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Sobre essa fase, Kvaratskhelia afirmou: "Foi muito difícil no começo, mas quando completei 16 anos comecei a jogar pelo time principal".

O caminho até o estrelato não foi fácil. Ele se transferiu para o Rustavi, da Geórgia, e depois teve uma passagem pelo Lokomotiv Moscou, mas não conseguiu convencer o clube russo e passou a maior parte do tempo no banco de reservas, antes de voltar à Geórgia.

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Em seguida, ganhou uma nova oportunidade no Rubin Kazan, onde se tornou titular, começou a desenvolver o físico e impressionou quem acompanhava o Campeonato Russo com sua capacidade de driblar os adversários e partir em direção ao gol. Assim, conquistou o prêmio de melhor jogador jovem da competição por dois anos consecutivos.

De jogador rejeitado na Europa a astro do Napoli e do PSG

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As dificuldades de Kvaratskhelia não terminaram com sua primeira experiência na Rússia, já que os grandes clubes europeus não disputaram sua contratação, apesar do destaque no Rubin Kazan.

Willy Sagnol, ex-técnico da seleção da Geórgia, revelou que tentou oferecer o jogador a vários clubes europeus, mas encontrou ressalvas estranhas, que chegaram a questionar sua capacidade de se adaptar ao futebol da Europa Ocidental por causa de sua nacionalidade georgiana.

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Após o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, em 2022, o jogador decidiu deixar o Rubin Kazan e voltar ao seu país para defender o Dinamo Batumi, onde disputou 11 partidas, marcou oito gols e deu duas assistências.

Kvaratskhelia descreveu esse período como o mais importante de sua carreira: "Foram os dois meses mais importantes de toda a minha carreira no futebol".

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Foi a partir da Geórgia que começou sua verdadeira caminhada rumo ao estrelato europeu, com a transferência para o Napoli por cerca de 10 milhões de euros. Ele ajudou o clube a conquistar o Campeonato Italiano na temporada 2022-2023 e ganhou o apelido de "Kvaradona", em referência ao ídolo do clube Diego Maradona.

Depois, transferiu-se para o Paris Saint-Germain em janeiro de 2025, por um valor estimado em cerca de 70 milhões de euros, e se tornou uma das principais peças da equipe em sua campanha europeia. Em seguida, ajudou o clube a conquistar a Liga dos Campeões duas vezes consecutivas e recebeu o prêmio de melhor jogador da edição 2025-2026.