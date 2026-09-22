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Messi o repreendeu em público: revelado o árbitro do confronto entre Arábia Saudita e Kuwait na abertura da "Copa do Golfo 27"

Arábia Saudita x Kuwait
Arábia Saudita
Kuwait
Gulf Cup
Argentina x Suíça
Argentina
Suíça
Copa do Mundo
L. Messi
Arábia Saudita
Kuwait
Argentina
Suíça
EUA

Cúpula aguardada

A comissão de arbitragem da Copa do Golfo "Golfo 27" designou o árbitro português João Pinheiro para comandar a partida de abertura entre a seleção da Arábia Saudita e a seleção do Kuwait, marcada para ser disputada no estádio Al-Inma, na cidade de Jidá.

A "Golfo 27" começa com o confronto entre a seleção da Arábia Saudita e a do Kuwait, no estádio da Cidade Esportiva Rei Abdullah "Al-Jawhara", em Jidá, na próxima quarta-feira.

O português João carrega o distintivo internacional desde 2016 e foi classificado na categoria de elite da União das Federações Europeias de Futebol.

Ele comandou a partida da Supercopa da Europa de 2025 entre Paris Saint-Germain e Tottenham, além de ter conduzido o confronto entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain na semifinal da Liga dos Campeões da Europa da temporada 2025-2026.

 Também participou da arbitragem de partidas na Copa do Mundo de 2026, entre elas o duelo entre Argentina e Suíça nas quartas de final.

Durante a partida entre Argentina e Suíça, houve um episódio polêmico depois que Lionel Messi apareceu repreendendo o árbitro, quando as câmeras e os leitores labiais flagraram "La Pulga" dizendo a ele: "Fale comigo com respeito, não me desrespeite. Falei com você com respeito".

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O grupo da Arábia Saudita na Golfo 27 conta com as seleções do Iraque, do Kuwait e de Omã.

Os dois primeiros colocados avançam à semifinal do torneio, cujas disputas seguem até o próximo dia 7 de outubro.

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