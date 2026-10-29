Messi não marcou nem deu assistência: Inter Miami escapa da derrota com empate agônico diante do Cincinnati

O Inter Miami escapou de uma derrota certa após arrancar um empate agônico diante do Cincinnati, pelo placar de 2 a 2, na partida disputada na madrugada de hoje pela Major League Soccer.

Luis Suárez marcou aos 61 minutos para dar ao Inter Miami a vantagem de 1 a 0, e Kenji Mboma Dem empatou para o Cincinnati aos 80 minutos, antes de seu companheiro Samuel Gidi acrescentar o segundo gol aos 86 minutos.

Rickelmi Felipe marcou seu primeiro gol na Major League Soccer aos 90 minutos, salvando o Inter Miami da derrota e encerrando a partida com o empate em 2 a 2.

Ainda assim, o Inter Miami caiu para a terceira posição na Conferência Leste, após a vitória do New England sobre o Red Bull New York por 3 a 2 na quarta-feira, o que elevou o Revs à segunda colocação.

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Essa vitória elevou o New England a 58 pontos, dois à frente do Inter Miami, que ocupa a terceira posição, enquanto o Nashville lidera a classificação com 71 pontos.

E agora o próximo domingo se tornou decisivo para o Inter Miami, já que a equipe de Messi viajará para enfrentar o New England Revolution, e é certo que o resultado da partida influenciará significativamente não apenas a definição de qual time ficará com a segunda posição no Leste, mas talvez também a segunda posição nas eliminatórias da MLS.

Essa será a penúltima partida da temporada regular da equipe de Miami, que encerra sua temporada em 7 de novembro, em casa, contra o Charlotte.

O Cincinnati perdeu a chance de se aproximar da garantia de sua classificação para os playoffs, mantendo-se com 43 pontos na oitava posição.

O Inter Miami sofre com uma clara oscilação nos resultados, tendo perdido na rodada passada para o New York Red Bulls por dois a zero.

E desde o retorno de Lionel Messi, que hoje não deu assistência nem marcou, à equipe após a Copa do Mundo, o Inter Miami disputou 15 partidas na MLS com a participação da "Pulga", nas quais conquistou 4 vitórias, sofreu 4 derrotas e empatou em 7 confrontos.