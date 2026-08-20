Lionel Messi marcou pelo Inter Miami na noite de quarta para quinta-feira. O meia de 39 anos dedicou o gol ao pai, Jorge, que faleceu recentemente aos 68 anos após um período de doença.

Messi fez de bela maneira o 1 a 2 no primeiro tempo da partida fora de casa contra o Philadelphia Union (2 a 2), na Conferência Leste da MLS. Após o gol, a estrela do Inter Miami apontou dois dedos para o céu, em homenagem ao pai falecido.

O atacante argentino manifestou dúvidas sobre seu futuro como jogador após a morte de Jorge Messi. "Não sei o que devo fazer sem você. Eu sempre só joguei futebol e agora há dúvidas se vou continuar fazendo isso por muito mais tempo."

"Você foi minha grande ajuda desde o início, e faltava tão pouco para o fim. Por que você não conseguiu aguentar só mais um pouco, para que pudéssemos terminar juntos?", questionou-se o entristecido Messi em seu canal no Instagram.

Messi também se envolveu em uma confusão. Durante uma discussão, ele deu um tapa em Quinn Sullivan, após o que os dois jogadores ficaram por um momento cabeça a cabeça.

O Inter Miami não sustentou a vantagem de 1 a 2 e teve de se contentar com um empate por 2 a 2 na Filadélfia. Já bem nos acréscimos, o prodígio Cavan Sullivan, já contratado pelo Manchester City, da equipe da casa, e Yannick Bright, dos visitantes, foram expulsos após uma confusão.

Messi e companhia ocupam a segunda colocação na Conferência Leste da MLS, com uma desvantagem de sete pontos para o líder Nashville. O líder da tabela venceu o Inter Miami por 4 a 1 na semana passada.