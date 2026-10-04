Messi estuda nova decisão após a compra do Deportivo Eldense

O argentino Lionel Messi, capitão do Inter Miami, dos Estados Unidos, estuda uma nova decisão, após conseguir comprar o clube espanhol Deportivo Ildense.

O jornal Sport noticiou que Messi estuda formar uma nova equipe administrativa com dirigentes que gozam de sua confiança, para assumir o comando do Ildense.

Messi tornou-se o proprietário do Deportivo Ildense em uma negociação que ainda precisa da aprovação do Conselho Superior de Esportes da Espanha.

Segundo apurou a agência de notícias espanhola, Messi estuda a possibilidade de Pablo García Montañés e Alfonso Nebot assumirem cargos executivos de destaque no Deportivo Ildense.

García Montañés desenvolveu sua carreira profissional em instituições e empresas como Bankinter, Deloitte e Andorra Banc Agrícol Reig, e desde maio passado também esteve ligado à equipe administrativa da Unió Esportiva Cornellà, o clube catalão que Messi também adquiriu em abril passado.

Já Nebot é outra pessoa que goza do máximo grau de confiança de Messi, sendo membro do conselho de administração do grupo Andbank, além de ocupar desde 2009 o cargo de diretor do escritório de gestão de patrimônio da família Messi, no qual lidera a administração do patrimônio do astro argentino e de seus ativos financeiros.

O treinador do Ildense, Javier Calleja, revelou há poucos dias que a comissão técnica e os jogadores da equipe mantêm contato permanente com a nova direção do clube.



