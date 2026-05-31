Messi e Maradona... O que Crispo disse ao Koora sobre essa comparação histórica?

Hernán Crespo, ex-jogador da seleção argentina, falou sobre a comparação entre as duas lendas do tango: o atual capitão Lionel Messi e o falecido Diego Maradona.

Crispó foi um dos melhores atacantes da seleção argentina no final do século passado e início deste, tendo disputado 64 partidas internacionais e marcado 35 gols.

Ele disputou a Copa do Mundo com a camisa da Albiceleste três vezes, nos anos de 1998, 2002 e 2006, onde jogou 8 partidas e marcou 4 gols.

Quando questionado sobre quem é o melhor entre Messi e Maradona, Crespo disse: “Temos sorte por sermos o único país que pôde desfrutar dos dois maiores jogadores da história”.

Ele acrescentou, em entrevista à Koora a ser publicada posteriormente: “Diego era pura paixão e o herói da minha infância. Já Leo representa a perfeição técnica e a continuidade ao extremo”.

O ex-atacante continuou: “Não sinto necessidade de compará-los. Como argentino, sinto apenas gratidão por ter vivido a época dos dois”.

Maradona levou a Argentina ao título da Copa do Mundo de 1986, enquanto Messi trouxe o tango de volta ao pódio em 2022, e “La Pulga” busca repetir a façanha ao liderar a equipe na edição de 2026, no próximo mês de junho.

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