Messi define sua decisão sobre o retorno ao Newell's Old Boys

O argentino Lionel Messi tem muito a oferecer ao seu clube, o norte-americano Inter Miami, apesar de ter 39 anos de idade.

O jornal Sport informou que Lionel Messi não pensa em mudar de rumo ou se transferir para outro clube no próximo período.

Apesar das notícias que surgiram sobre a possibilidade de um retorno de Messi ao seu país, a Argentina, ele continua vinculado a um contrato com o Inter Miami.

Foi o que confirmou o especialista do mercado de transferências, Fabrizio Romano, que revelou que Messi não pensa nem estuda fazer qualquer mudança em relação ao clube que vai representar no futuro, seja nos próximos meses ou a longo prazo.

Essas informações confirmam que os rumores relacionados a uma transferência de Messi para o Newell's Old Boys não são verdadeiros. Romano afirmou: "Messi está feliz no Inter Miami, apesar das informações recentes que circularam sobre o seu primeiro clube na Argentina".

Ele explicou que Messi, que recentemente foi premiado com o Prêmio Princesa de Astúrias dos Esportes de 2026, está totalmente focado no Inter Miami, apontando que Messi e sua família se sentem felizes nos Estados Unidos.

Vale lembrar que Lionel Messi assinou um contrato com o clube norte-americano que se estende até 2028, e está disposto, no momento, a respeitar esse contrato e cumpri-lo até o fim, de modo que não existe qualquer negociação com nenhum outro clube.

Romano também revelou que não se pode descartar a possibilidade de a relação contratual entre as duas partes continuar para além de 2028, embora ainda seja muito cedo para tomar uma decisão a esse respeito, já que tudo vai depender da condição física de Messi.

Além da sua recusa em mudar de rumo, os projetos de Messi nos Estados Unidos também ganham importância, já que ele fundou, por exemplo, a Copa Messi, um torneio internacional de futebol destinado à categoria de base, que tem como objetivo descobrir jovens talentos.