Messi conquista sua quinta Chuteira de Ouro

Atacante recebeu honraria entregue ao jogador que fez mais gols importantes ao longo da temporada e se isola como mais premiado

O atacante Lionel Messi recebeu na noite da última segunda-feira (17) o prêmio Chuteira de Ouro, entregue pelo jornal Marca ao jogador que marcou mais gols importantes ao longo da temporada. Messi revelou alegria em ser eleito pela quinta vez, superando as quatro de Cristiano Ronaldo.

"Eu não esperava isso quando comecei a jogar. Meu sonho profissional era poder triunfar no futebol. Nunca imaginei ir além. Desfruto do trabalho, do esforço e, sobretudo, dos companheiros. Estou na melhor equipe do mundo, tenho os melhores do mundo em cada posição e isso faz como que tudo seja mais fácil e eu consiga ganhar esses prêmios", destacou o argentino.

O camisa 10 do Barcelona obteve a honraria após apuração da European Sports Media, associação que reúne 14 revistas e jornais esportivos de 12 países diferentes.

No pleito deste ano, o atacante superou as concorrências de Mohamed Salah e Harry Kane. O segundo maior vencedor da Chuteira de Ouro é Cristiano Ronaldo, que obteve o prêmio quatro vezes, sendo uma enquanto defendia o Manchester United e três durante sua passagem pelo Real Madrid.