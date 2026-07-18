Lionel Messi, capitão da Argentina, afirmou que a seleção de seu país tentará neutralizar a ameaça representada por Lamine Yamal na final da Copa do Mundo, ressaltando que o astro da Espanha tem um futuro excepcional, mas que espera que ele não consiga alcançar esse feito histórico na próxima partida.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, os capitães e treinadores das seleções da Espanha e da Argentina se reuniram para tirar a foto oficial da coletiva de imprensa da final da Copa do Mundo, em um ambiente inspirado no estilo americano.

Luis de la Fuente e Rodri entraram no salão ao som da música “Despechá”, da cantora Rosalía, enquanto Lionel Messi, Emiliano Martínez e Lionel Scaloni apareceram ao som da música “Matador”, da banda “Los Fabulosos Cadillacs”.

A sessão foi conduzida por Rio Ferdinand, Novak Djokovic, Kevin Durant e Tom Brady, antes que os protagonistas do evento tomassem a palavra.

Scaloni disse: “O melhor que nós, argentinos, temos é que crescemos em lugares muito difíceis e jogamos futebol. Não pensávamos em nada além do futebol, e precisamos dar tudo de nós quando chega a hora de jogar, e fazer o que fazíamos quando éramos crianças e jogávamos bola”.

Messi acrescentou: “Quando jogamos, não pensamos na pressão, mas sim em competir da melhor maneira possível”.

Sobre Lamine Yamal, Messi disse: “Lamine é um jogador capaz de conquistar muitas coisas. Ele tem uma carreira muito promissora pela frente e a chance de alcançar algo histórico, mas espero que isso não aconteça desta vez”.

E concluiu: “A vida é louca: depois daquela foto que nos reuniu no passado, agora estamos competindo juntos pela Copa do Mundo, e isso é incrível. Desejo a ele todo o sucesso também com o Barcelona. Vamos tentar fazer com que ele não jogue no seu melhor nível no domingo, embora isso seja algo difícil”.