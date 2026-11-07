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Donyell MalenGetty
Jonathan van Haaster
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Mesmo sem marcar, Donyell Malen é mais uma vez importante na vitória da AS Roma

Roma x Sassuolo
Roma
Sassuolo
Campeonato Italiano
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A AS Roma venceu o Sassuolo sem dificuldades na noite de sábado. No Estádio Olímpico, i Giallorossi fizeram 3 a 0, com gols de Mario Hermoso e Rodrigo Mora, além de um gol contra de Sebastian Walukiewicz entre os dois. Donyell Malen deu uma assistência, mas participou de todos os gols. A Roma ocupa provisoriamente o segundo lugar, a um ponto da líder Lazio, que visita o Napoli no domingo.

Com Malen, naturalmente, entre os titulares, a Roma abriu o placar no primeiro tempo com Hermoso. O zagueiro espanhol avançou com confiança em direção à área e, após a bola passar por Malen e por um defensor, ela voltou aos seus pés com certa sorte. Ele então finalizou com categoria.

Malen também participou do segundo gol. O jogador da seleção holandesa arriscou um chute que não parecia muito perigoso, mas a bola desviou em dois defensores do Sassuolo e acabou entrando após tocar no desafortunado Walukiewicz.

Depois do intervalo, a Roma continuou sem ter grandes dificuldades diante do Sassuolo, que sofreu o terceiro gol, já quase inevitável. Malen encontrou espaço para Mora, que não deu chances ao goleiro Arijanet Muric (ex-NAC e Willem II): 3 a 0.

Próximas partidas
PAR

PAR

Campeonato Italiano

21 de nov. de 2026

ROM

ROM

SAS

SAS

Campeonato Italiano

22 de nov. de 2026

GEN

GEN

Não houve mais gols. Malen foi substituído por Santiago Castro aos 77 minutos, enquanto Marten de Roon havia entrado no lugar de Manu Koné dez minutos antes. Devyne Rensch ficou fora por lesão.

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