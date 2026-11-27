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O alemão Jens Fissing, técnico do Al-Ittihad, chocou a torcida do time, apesar da vitória sobre o Neom pela Saudi Pro League.

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O Al-Ittihad venceu o Neom por 1 a 0, na partida disputada na noite de sexta-feira , no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jeddah, pela 13ª rodada da Saudi Pro League.

Apesar da vitória, Fissing revelou que o ponta holandês Steven Bergwijn sofreu uma nova lesão, embora tivesse acabado de voltar de outra justamente no jogo contra o Neom.

Em declarações na coletiva de imprensa após a partida, reproduzidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat", o treinador alemão afirmou: "Bergwijn não está se sentindo bem, e precisamos verificar a condição física dele com o departamento médico".

O ponta holandês foi titular na vitória por 2 a 0 sobre o Pakhtakor, do Uzbequistão, na última segunda-feira, pela quinta rodada da fase de liga da AFC Champions League Elite.

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O ex-jogador do Tottenham Hotspur deixou aquela partida aos 84 minutos, depois de sofrer uma pancada na perna, o que levantou dúvidas sobre sua participação contra o Neom.

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No entanto, Bergwijn voltou aos treinos coletivos do Al-Ittihad na quinta-feira e ficou à disposição para o duelo com o Neom. O técnico alemão Jens Fissing o escalou como titular, antes que ele voltasse a se lesionar.

Sobre a partida, Fissing disse: "Estou feliz com a vitória. Foi um triunfo importante diante de um adversário difícil. O Neom provou o seu valor nesta temporada, é capaz de jogar um futebol forte e tem força física. Sofremos contra eles no primeiro tempo, e no segundo vimos uma reação excelente dos nossos jogadores".

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E acrescentou: "A parte física é importante, principalmente com o calor, mas o clima começou a ficar mais ameno e o nosso nível físico melhorou. O time com melhor preparo físico fica no topo da liga".

O treinador alemão também criticou o trio de ataque da equipe no primeiro tempo, formado por Bergwijn, o nigeriano George Ilenikhena e Marwan Al-Sahafi, e afirmou que decidiu substituí-los no início do segundo tempo por não estar satisfeito com o rendimento deles.

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E concluiu: "Não fomos bem no primeiro tempo, e alguns jogadores não conseguiram executar o que pedi na pressão. Por isso fiz três substituições, por não estar satisfeito com o desempenho deles, e acredito que deram certo".

Fissing colocou em campo três jogadores no início do segundo tempo: o atacante marroquino Youssef En-Nesyri, o meio-campista holandês Georginio Wijnaldum e Ahmed Al-Ghamdi.

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Youssef En-Nesyri mudou o rumo da partida assim que entrou. Sua movimentação incomodou muito a defesa do Neom, e ele esteve perto de marcar em mais de uma ocasião, mas faltou precisão no toque final.

O alívio veio aos 75 minutos, quando o meio-campista argelino Houssem Aouar fez um longo passe em profundidade na cabeça de Youssef En-Nesyri, que mandou para o fundo da rede do time visitante.

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Inicialmente, o árbitro anulou o gol por impedimento do atacante marroquino, mas depois consultou o VAR, que confirmou que o gol de En-Nesyri era válido.

O gol teve um significado especial para Youssef En-Nesyri, já que encerrou um jejum de um mês inteiro sem marcar pelo Al-Ittihad, tanto na Saudi Pro League quanto na AFC Champions League Elite.

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Com esse gol, Youssef En-Nesyri se tornou o artilheiro do Al-Ittihad na temporada, ao chegar ao nono gol em todas as competições, igualando o atacante nigeriano George Ilenikhena, que marcou o mesmo número.

Além disso, este foi o terceiro gol do atacante marroquino contra o Neom, que se tornou sua vítima preferida na Saudi Pro League desde que chegou ao Al-Ittihad, no inverno da temporada passada, segundo a empresa de estatísticas "Opta".