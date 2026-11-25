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Os suábios poderiam ter feito um bom negócio com o jogador de 19 anos, mas uma lesão frustrou os planos.

A cláusula de compra obrigatória de Mirza Catovic, emprestado pelo VfB Stuttgart ao Barcelona, não poderá mais ser acionada nesta temporada após a grave lesão do jovem, segundo o jornal Bild. O jogador de 19 anos não poderá atingir, até o verão europeu, o número de partidas ou minutos necessário para se transferir em definitivo ao clube catalão. Catovic fraturou a fíbula no sábado, quando atuava pelo time B do Barça contra o time reserva do Espanyol, pela quarta divisão espanhola, e ficará afastado por cerca de quatro meses. O ligamento da sindesmose também foi afetado. Na quarta-feira, o Barça informou que Catovic já havia passado pela cirurgia necessária.

Com isso, o VfB Stuttgart, com o qual Catovic tem contrato até 2029, terá de dar como perdidos os 3,5 milhões de euros previstos na cláusula de compra obrigatória que os dois clubes negociaram no verão passado . Antes disso, Catovic havia atuado pelo VfB apenas no time B, que disputa a terceira divisão alemã. Ele chegou a ser relacionado algumas vezes para partidas do time principal, comandado por Sebastian Hoeneß, mas não entrou em campo.

Até agora, Catovic disputou nove partidas oficiais pelo FC Barcelona Atletic nesta temporada. Em sua estreia como titular, em setembro, foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. Ainda assim, conquistou uma vaga entre os titulares no meio-campo defensivo da equipe comandada por Juliano Belletti, ex-jogador brasileiro do Barcelona.

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Catovic também disputou três partidas pela seleção sub-20 da Alemanha. Após a grave lesão, não está claro como será seu futuro no futebol de clubes. Enquanto isso, outro jovem, Yannik Spalt, conquistou espaço no VfB Stuttgart na posição de volante ocupada por Catovic.