O Al-Ahli deu continuidade à trajetória de emprestar seus talentos em ascensão a clubes da Saudi Pro League, coincidindo com o início da nova temporada de futebol 2026-2027.

O Al-Ahli anunciou, nesta sexta-feira, sua aprovação para o empréstimo de seu jogador Ayman Falatah ao Al-Faisaly, recém-promovido à Saudi Pro League, até o fim da nova temporada.

Falatah vai se juntar ao seu companheiro no Al-Ahli, o meio-campista em ascensão Eid Al-Mawled, cujo empréstimo ao Al-Faisaly, também até o fim da temporada, já havia sido aprovado pelo clube.

Falatah se tornou o quinto jogador a deixar o Al-Ahli por empréstimo na atual janela de transferências de verão, ao lado de Eid Al-Mawled, Abdulilah Al-Khaibari, transferido ao Al-Fateh, além de Yassine Al-Zubaidi e Yazan Madani, para o Al-Kholood.

De modo geral, o Al-Ahli perdeu 7 jogadores durante a janela de transferências de verão até o momento, encabeçados pelo quinteto emprestado, além do ponta argelino Riyad Mahrez e do meio-campista marfinense Franck Kessié, somando-se ainda o técnico alemão Matthias Jaissle.

O Al-Ahli começou sua caminhada na Saudi Pro League ontem, quinta-feira, com a vitória sobre o Al-Diriyah por 1 a 0, gol marcado pelo meio-campista armênio Eduard Spertsyan, vindo do Krasnodar, da Rússia.