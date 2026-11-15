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De um lado, quem pensa em mudar de ares para recuperar os gols e a confiança. Do outro, quem surpreendeu a todos nesta primeira parte da temporada e já desperta o interesse de vários clubes. Ainda estamos em novembro, mas, também por causa da pausa para as seleções, o mercado de centroavantes da Serie A já se aquece de olho na janela de inverno. Entre os atacantes mais próximos da saída, segundo os analistas de apostas da Sisal e da Snai, está Francesco Camarda, cuja saída do Milan tem cotação de 1,20. O atacante nascido em 2008 não está conseguindo se firmar no Milan, e uma experiência longe de Milão pode ajudá-lo a se desenvolver. Já a possível saída de Lorenzo Lucca do Napoli tem cotação de 1,40. Também neste caso, trata-se de um atacante que não consegue ter uma sequência de minutos em campo e, sobretudo, reencontrar a sintonia com o gol.

Há ainda o caso oposto de Gustavo Varela, atacante português que vem brilhando no Monza a ponto de já atrair o interesse de grandes clubes para janeiro. Nesse caso, sua saída paga 2,20 vezes o valor apostado. Por fim, a situação de Gianluca Scamacca também merece atenção: a sintonia com Maurizio Sarri ainda não surgiu, e a concorrência de Nikola Krstovic é forte. Portanto, não está descartada a saída do atacante da seleção italiana da Atalanta, opção oferecida com cotação de 3,75.