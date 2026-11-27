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Às vezes, as rivalidades vão além da disputa dentro de campo e levantam dúvidas sobre a relação entre treinadores. Foi o que revelou Hansi Flick ao comentar a falta de comunicação com Carlo Ancelotti, enquanto o técnico italiano não hesita em trocar mensagens e ideias com José Mourinho, o que gerou questionamentos sobre um tratamento desigual entre treinadores de clubes e de seleções.

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O jornal espanhol “Sport” revelou que Flick demonstrou insatisfação com a falta de comunicação com Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Ele tocou no assunto após a vitória do Barcelona por 4 a 1 sobre o Bayer Sabah, em Baku, pela quinta rodada da Champions League, e afirmou, em entrevista à “TNT Sports Brasil”, que não mantém nenhum contato com o treinador italiano, apesar de os jogadores precisarem de maior coordenação entre as comissões técnicas de clubes e seleções.

O treinador alemão explicou que a comunicação entre técnicos de clubes e de seleções é essencial para preservar a condição dos jogadores e trocar informações sobre sua situação física e técnica. Ele citou a própria experiência à frente da seleção alemã, entre 2021 e 2023, quando fazia questão de conversar com os treinadores dos clubes, e apontou que essa postura está ausente atualmente. Segundo Flick, melhorar a relação entre as comissões técnicas teria reflexo positivo nos atletas, sobretudo diante do calendário apertado e do acúmulo de compromissos.

Por outro lado, as declarações de Ancelotti durante a visita à sede do Real Madrid em Valdebebas, no último dia 3 de setembro, voltaram a destacar sua relação próxima com o clube espanhol. Na ocasião, ele afirmou que esteve no local como técnico da seleção brasileira, mas também para relembrar momentos no clube onde passou muitos anos e para acompanhar os jogadores brasileiros que se recuperavam de lesões. O italiano revelou ainda que segue em contato com Mourinho, trocando mensagens e ideias com ele, e disse estar feliz com a presença do treinador português no Real Madrid, desejando-lhe sucesso.

A comparação gerou desconforto no Barcelona, principalmente porque Flick entende que o contato entre treinadores não deve se limitar a relações pessoais ou vínculos do passado, mas incluir todas as partes, em benefício dos jogadores. Enquanto isso, Ancelotti se referiu ao Real Madrid como sua família e sua casa, garantindo que, depois de sua saída, deixou de ser treinador para se tornar um torcedor que acompanha os jogos do time com frequência. Para o jornal espanhol, isso contrasta com a falta de comunicação de que se queixa o técnico do Barcelona.

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A origem da tensão entre os dois remonta à acirrada disputa da temporada passada, quando Flick impôs clara superioridade sobre Ancelotti nos confrontos diretos. O Barcelona venceu os quatro clássicos entre as equipes, com vitórias expressivas: 4 a 0 no Santiago Bernabéu e 4 a 3 no jogo de volta pelo Campeonato Espanhol, além dos triunfos na final da Supercopa da Espanha, por 5 a 2, e na final da Copa do Rei, por 3 a 2, depois de a partida ir para a prorrogação.

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O Barcelona encerrou esses duelos com quatro vitórias seguidas sobre o Real Madrid, marcando 16 gols e sofrendo 7, um retrospecto que reforçou a superioridade técnica de Flick em sua primeira temporada e deixou a relação entre os dois treinadores ainda mais delicada. Agora, as declarações do alemão sobre a falta de comunicação com Ancelotti abrem uma nova polêmica, que vai além dos resultados dos clássicos e chega à natureza das relações profissionais entre os grandes treinadores do futebol europeu.