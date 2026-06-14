Mensagem motivadora do astro marroquino após o confronto contra o Brasil

O astro marroquino Ayoub Bouadi comentou sobre o desempenho da seleção de seu país contra o Brasil na estreia de ambas as equipes na Copa do Mundo de 2026, após o empate em 1 a 1 nesta manhã de domingo.

A seleção marroquina abriu o placar aos 21 minutos de jogo, antes que Vinícius Júnior conseguisse empatar aos 32 minutos

A partida contou com uma atuação notável de Bouadi, que apresentou um nível excepcional, colocando em apuros as estrelas brasileiras, especialmente aqueles que o enfrentaram no meio-campo.

Bouadi escreveu em sua conta no X após a partida, motivando seus companheiros após o forte desempenho diante dos colegas de Vinícius Júnior: “Vamos manter essa mentalidade. Isso é apenas o começo”.

Bouadi, que mudou sua nacionalidade esportiva da França para o Marrocos no mês passado, disputou sua primeira partida oficial com os Leões do Atlas contra o Brasil, após ter participado de três amistosos antes da Copa do Mundo, sob o comando do técnico Mohamed Wahbi.

A seleção marroquina se prepara para o segundo confronto do Grupo C, marcado para o próximo sábado contra a Escócia, enquanto encerrará a fase de grupos com um jogo contra o Haiti na quinta-feira, 25 de junho.

Leia também:

Estrela em destaque: Bouadi... Maestro marroquino rouba a cena dos dançarinos de samba