Uma carta aberta atacando o presidente da Federação Internacional de Futebol, Gianni Infantino, provocou uma divisão pública dentro do futebol asiático, depois que o Catar anunciou sua rejeição à posição da Confederação Asiática e exigiu esclarecimentos urgentes sobre quem a autorizou a falar em nome de seus membros.

A crise revelou uma clara fratura na casa asiática em um momento decisivo do conflito sobre o futuro da presidência da FIFA, com Infantino, que busca sua reeleição no ano que vem, enfrentando uma rebelião sem precedentes liderada por três das maiores confederações continentais do mundo.

A Confederação Asiática de Futebol havia se juntado na segunda-feira à União Europeia de Futebol (Uefa) e à Confederação da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) em um ataque conjunto no qual exigiram a renúncia de Infantino, após o fracasso de sua tentativa de atrair investimentos privados para as competições da FIFA, à frente delas a Copa do Mundo.

Carta furiosa de Doha

Em resposta a isso, o presidente da Federação Catariana de Futebol, Hamad bin Khalifa Al Thani, membro do comitê executivo da Confederação Asiática e membro do conselho da FIFA, enviou uma carta em tom duro ao presidente da Confederação Asiática, o xeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, publicada pela agência "Reuters".

Al Thani disse em sua carta: "Primeiro, é preciso ter certeza da existência de uma opinião coletiva; ela não pode ser presumida, nem imposta por meio de um simples anúncio".

O presidente da Federação Catariana exigiu esclarecimentos sobre a natureza das consultas realizadas dentro da Confederação Asiática e com base em que ela se considerou autorizada a falar em nome das 47 federações membros.

E acrescentou: "Não fui consultado, nem a Federação Catariana nem eu pessoalmente, seja de forma oficial ou não oficial, antes da emissão do comunicado. Nenhum aviso prévio foi fornecido, nenhum rascunho foi distribuído e nenhuma oportunidade foi concedida para comentar seu conteúdo ou contribuir com ele antes de sua publicação pública em nome da Confederação Asiática e em representação de seus membros".

Divisão asiática e apoio árabe a Infantino

Esse movimento revela profundas divisões dentro da Confederação Asiática em um momento decisivo.

O desafio catariano vem apenas horas depois de seis presidentes de federações árabes, entre eles Catar e Marrocos, país-sede da Copa do Mundo de 2030, anunciarem seu total apoio a Infantino na quinta-feira, em meio à crise que se seguiu ao fracasso da proposta de investimento privado.

Entre os seis signatários estão quatro membros do conselho da FIFA, sendo eles: Hamad bin Khalifa Al Thani, do Catar; Hani Abo Rida, do Egito; Fouzi Lekjaa, de Marrocos; e Ahmed Ould Yahya, da Mauritânia.

Os presidentes das seis federações expressaram em seu comunicado o "profundo reconhecimento aos esforços contínuos de Infantino para promover o futebol mundialmente, ampliar as oportunidades em todas as regiões e fortalecer o papel do esporte em aproximar povos e sociedades".

Infantino havia proposto separar os direitos comerciais da Copa do Mundo e vender 20% deles a investidores do setor privado, com o objetivo de arrecadar cerca de 4,2 bilhões de dólares, antes de ser obrigado a recuar completamente do projeto após a tempestade que provocou dentro das confederações continentais.