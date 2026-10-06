O xeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente dos Emirados Árabes Unidos, parabenizou a Arábia Saudita pela conquista do título da Copa do Golfo Arábico de futebol, a "Khaleeji 27".

A seleção da Arábia Saudita venceu a sua irmã dos Emirados Árabes Unidos por dois gols a zero, pondo fim à sua ausência do pódio de campeões do torneio desde 2003.









O presidente dos Emirados escreveu em sua conta na plataforma X, na noite de terça-feira: "Parabenizo o rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman e o irmão povo saudita pela conquista do título da Copa do Golfo Arábico de futebol, a 'Khaleeji 27'".

O xeque Mohammed bin Zayed valorizou "a atuação de destaque e o elevado espírito esportivo" por parte das duas equipes.

Também elogiou o sucesso da organização do torneio, desejando boa sorte a todos os irmãos nas próximas competições esportivas.

A seleção dos Emirados Árabes Unidos apresentou uma atuação de destaque sob o comando de seu novo treinador, Zlatko Dalić, que afirmou dias atrás que recolocar os Emirados Árabes Unidos nos pódios de campeões é o principal objetivo acordado com a Federação Emiradense de Futebol.