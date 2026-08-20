Mensagem de Johnny de Mol após transmissão péssima do Ajax cai completamente mal entre os espectadores

Johnny de Mol pediu desculpas em nome do KIJK na noite de quinta-feira pelos grandes problemas técnicos em torno da transmissão ao vivo de FC Sion x Ajax, mas sua mensagem final caiu muito mal para vários espectadores. Apesar do início complicado, o apresentador falou em uma “noite bem-sucedida para o espectador e para o Ajax”, enquanto quem pagou havia perdido grande parte do começo da partida.

Para o duelo nos playoffs da Conference League, os torcedores precisaram pagar uma taxa única de 4,99 euros para acompanhar a partida pelo KIJK. No entanto, a prévia e o primeiro quarto de hora não puderam ser vistos porque a transmissão ao vivo exibiu uma tela preta, após o que inúmeras reclamações apareceram nas redes sociais.

Após o apito final, De Mol voltou a falar sobre os problemas na curta análise pós-jogo com o analista Richard Witschge. “Vamos encerrar. Ainda queremos pedir desculpas pelo início da transmissão. Ali deu uma falhada, começou com dificuldades. Assim como o Ajax, na verdade, também começou com dificuldades”, disse o apresentador, com uma piscadela.

Depois, veio um encerramento que caiu completamente mal para parte dos espectadores. “No fim das contas, ainda foi uma festa de gols com seis gols. Acho que foi uma noite bem-sucedida para o espectador e para o Ajax. Obrigado por assistir e talvez até a próxima”, disse De Mol, sem falar nada sobre uma possível compensação.

No X, diferentes espectadores dizem ter pouca compreensão para essa conclusão. “Devolvam o dinheiro, KIJK”, escreveu Kevin van den Ende (Cavinsky), ao que alguém reagiu: “Realmente, péssimo, e ainda o De Mol: ‘Desculpa, mas foi uma festa de gols.’”

Ron Michielsen também se incomoda visivelmente com as palavras do apresentador. “Johnny encerra com: ‘... uma noite bem-sucedida para o espectador e para o Ajax... E talvez até logo.’ O que você está pensando com esse seu velho ganancioso?!”, escreveu ele no X.











