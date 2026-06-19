Mensagem contundente do técnico do Haiti antes do confronto contra o Brasil

Sebastián Mini, técnico da seleção do Haiti, reconheceu a dificuldade da tarefa que aguarda sua equipe contra o Brasil, mas ressaltou que a seleção de seu país possui a coragem e a ambição necessárias para causar uma grande surpresa na segunda rodada da disputa do Grupo 3 da Copa do Mundo de 2026.

A seleção do Haiti estreou na competição, à qual retorna pela primeira vez desde 1974, com uma derrota difícil para a Escócia por 1 a 0, com gol marcado por John McGinn no primeiro tempo. Apesar da derrota, a seleção caribenha apresentou um desempenho honroso e esteve perto de empatar nos minutos finais, quando uma cabeçada de Franzdi Pierro passou raspando a trave aos 85 minutos.

A seleção do Haiti agora se prepara para um desafio ainda mais difícil contra o Brasil, pentacampeão mundial, em um confronto que pode se tornar uma das maiores surpresas do torneio caso a seleção caribenha consiga a vitória.

Miny disse durante a coletiva de imprensa, segundo a agência “Reuters”: “Precisamos correr mais do que corremos contra a Escócia. Em jogos como esse, não temos nada a perder, mas temos tudo a ganhar”.

Ele acrescentou: “Já se passaram 52 anos desde a última participação do Haiti na Copa do Mundo, e agora vamos enfrentar o Brasil. Precisamos estar à altura das expectativas da nossa torcida e dar tudo de nós em campo”.

E continuou: “É uma grande honra para nós estarmos aqui, e espero que consigamos deixar o povo haitiano orgulhoso do que apresentarmos neste torneio”.

O técnico afirmou que a derrota na primeira partida não afetou as ambições de sua equipe, ressaltando que os jogadores provaram que merecem estar entre as grandes seleções do mundo.

Ele disse: “Não conseguimos vencer a Escócia, mas provamos que merecemos estar na Copa do Mundo. Nosso objetivo não mudou: continuamos buscando a classificação para a próxima fase e apresentar uma imagem digna do futebol haitiano”.

O técnico da seleção do Haiti acrescentou: “Queremos provar que merecemos disputar uma das vagas de classificação, mesmo que seja ficando em terceiro lugar”.

Mini concluiu suas declarações dizendo: “Se conseguirmos vencer o Brasil, será um acontecimento incrível no Haiti. Quando se é haitiano, enfrenta-se muitos desafios e dificuldades, mas o futebol sempre oferece a oportunidade de sonhar. E enfrentar o Brasil na Copa do Mundo é um desses momentos com os quais qualquer jogador ou técnico sonha.”