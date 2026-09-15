A Federação Espanhola de Futebol pretende renovar o contrato do treinador Luis de la Fuente, com um aumento em seu salário que o colocará entre os cinco técnicos de seleções nacionais mais bem pagos do mundo.

De la Fuente conseguiu conduzir a seleção da Espanha às conquistas dos títulos da Liga das Nações da Uefa, da Eurocopa e da Copa do Mundo, desde que assumiu o cargo em 2022.

A rádio "Cadena SER" informou que a renovação, que se estende até 2030, incluirá um aumento significativo no salário, a ponto de, segundo fontes oficiais que falaram à rádio, colocá-lo entre os cinco melhores treinadores de seleções nacionais do mundo, e o contrato será proporcional ao orçamento da federação em comparação com os orçamentos das demais federações.

Alguns detalhes financeiros menores ainda estão sendo elaborados, e o acordo será anunciado nos próximos dias.

Acrescentou que o salário de Luis de la Fuente ficará entre 4 e 5 milhões de euros no total por temporada, sendo que as negociações começaram em agosto, e o acordo inclui a extensão do contrato e esse grande aumento salarial após sua conquista da Copa do Mundo. Além disso, o treinador de La Roja pediu para negociar aumentos nos salários da comissão técnica.

Carlo Ancelotti (Brasil) lidera a lista dos treinadores de seleções nacionais mais bem pagos do mundo. Completam a lista Mauricio Pochettino (Estados Unidos), Thomas Tuchel (Inglaterra), Roberto Martínez (Portugal), Fabio Cannavaro (Uzbequistão) e Zinedine Zidane (França).

Os relatos indicam que o salário de De la Fuente não chegará ao nível do salário de Ancelotti ou de Tuchel, mas ainda assim ficará entre os cinco maiores salários.

Luis de la Fuente mereceu seu lugar entre os mais bem pagos, e a Federação Espanhola de Futebol traduzirá a conquista da segunda estrela na história da Espanha em uma melhora significativa em seu contrato.

Como treinador que conseguiu superar todos os desafios que enfrentou, provou seu valor como técnico ideal para conduzir esta geração de jogadores de futebol espanhóis. Por isso, comandará a seleção espanhola na Copa do Mundo de 2030, um torneio extremamente especial para a Espanha, seja para defender seu título ou na condição de país-sede.

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