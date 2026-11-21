Segundo a emissora francesa "RMC Sport", Mendy explicou a estratégia psicológica que adotou para influenciar o jogador do Real Madrid antes da cobrança.
O goleiro senegalês relembrou os detalhes daquele momento excepcional dez meses após o confronto, afirmando que buscou deliberadamente plantar dúvidas na cabeça de Díaz e explorar a enorme pressão imposta pelas circunstâncias da final.
Mendy falou sobre o episódio durante participação em um programa do canal "Canal+ Afrique" na noite de sexta-feira, relembrando o lance em que o pênalti se transformou em um ponto decisivo para o destino da partida.
O ex-goleiro do Chelsea explicou que não se apoiou apenas no reflexo e na leitura da cobrança, mas tentou afetar o estado mental de Díaz, ocupando o maior espaço possível à sua frente e passando a sensação de que seria difícil acertar o gol, além de dirigir algumas provocações ao jogador para desestabilizar sua concentração.
O episódio aconteceu nos minutos finais da decisão entre Senegal e Marrocos, quando foi marcado um pênalti a favor dos marroquinos nos acréscimos, em um ambiente tenso, marcado pelos protestos e reclamações dos jogadores senegaleses.
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Depois de cerca de 15 minutos de tensão e confusão, Brahim Díaz foi para a cobrança e optou por bater "à Panenka", tentando enganar Mendy com uma batida cavada no meio do gol. O goleiro senegalês, porém, conseguiu fazer a defesa e impediu que Marrocos ficasse em vantagem em um momento decisivo.
Mendy, que anunciou sua aposentadoria da seleção em setembro passado, detalhou a forma como tentou influenciar Díaz antes do chute, dizendo que a ideia é criar um clima de incerteza e ocupar o maior espaço possível diante do batedor, para que ele sinta que o gol ficou menor do que realmente é.
Ele acrescentou que a curta distância entre goleiro e cobrador amplia a sensação do tamanho do duelo, sobretudo nos momentos decisivos, em que a pressão psicológica aumenta, e destacou que procurou usar essas circunstâncias a seu favor, além de provocar o jogador com algumas palavras para irritá-lo e tirar sua atenção.
O impacto da defesa não se limitou a impedir um gol que poderia ter dado o título a Marrocos. Senegal recuperou o equilíbrio depois daquele lance, e Pape Gueye marcou o único gol da partida, levando a seleção senegalesa à vitória dentro de campo.
O fim do jogo, no entanto, não encerrou a polêmica, já que o caso teve desdobramentos jurídicos inesperados: a Confederação Africana de Futebol decidiu posteriormente declarar Marrocos vencedor do torneio em razão dos acontecimentos que cercaram a partida, decisão rejeitada por Senegal, que resolveu recorrer à Corte Arbitral do Esporte.
As declarações de Mendy chegam em um momento em que o destino do título da Copa Africana de Nações de 2025 ainda está indefinido, depois que a Corte Arbitral do Esporte realizou a audiência do caso no início de outubro, em Lausanne, na Suíça, etapa que antecede a decisão final sobre qual das duas seleções tem direito ao título.