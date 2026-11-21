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Édouard Mendy, goleiro da seleção de Senegal, revelou os bastidores da defesa no pênalti desperdiçado pelo marroquino Brahim Díaz nos minutos finais da decisão da Copa Africana de Nações de 2025, disputada entre as duas seleções em 18 de janeiro.

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Segundo a emissora francesa "RMC Sport", Mendy explicou a estratégia psicológica que adotou para influenciar o jogador do Real Madrid antes da cobrança.

O goleiro senegalês relembrou os detalhes daquele momento excepcional dez meses após o confronto, afirmando que buscou deliberadamente plantar dúvidas na cabeça de Díaz e explorar a enorme pressão imposta pelas circunstâncias da final.

Mendy falou sobre o episódio durante participação em um programa do canal "Canal+ Afrique" na noite de sexta-feira, relembrando o lance em que o pênalti se transformou em um ponto decisivo para o destino da partida.

O ex-goleiro do Chelsea explicou que não se apoiou apenas no reflexo e na leitura da cobrança, mas tentou afetar o estado mental de Díaz, ocupando o maior espaço possível à sua frente e passando a sensação de que seria difícil acertar o gol, além de dirigir algumas provocações ao jogador para desestabilizar sua concentração.

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O episódio aconteceu nos minutos finais da decisão entre Senegal e Marrocos, quando foi marcado um pênalti a favor dos marroquinos nos acréscimos, em um ambiente tenso, marcado pelos protestos e reclamações dos jogadores senegaleses.

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Depois de cerca de 15 minutos de tensão e confusão, Brahim Díaz foi para a cobrança e optou por bater "à Panenka", tentando enganar Mendy com uma batida cavada no meio do gol. O goleiro senegalês, porém, conseguiu fazer a defesa e impediu que Marrocos ficasse em vantagem em um momento decisivo.

Mendy, que anunciou sua aposentadoria da seleção em setembro passado, detalhou a forma como tentou influenciar Díaz antes do chute, dizendo que a ideia é criar um clima de incerteza e ocupar o maior espaço possível diante do batedor, para que ele sinta que o gol ficou menor do que realmente é.

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Ele acrescentou que a curta distância entre goleiro e cobrador amplia a sensação do tamanho do duelo, sobretudo nos momentos decisivos, em que a pressão psicológica aumenta, e destacou que procurou usar essas circunstâncias a seu favor, além de provocar o jogador com algumas palavras para irritá-lo e tirar sua atenção.

O impacto da defesa não se limitou a impedir um gol que poderia ter dado o título a Marrocos. Senegal recuperou o equilíbrio depois daquele lance, e Pape Gueye marcou o único gol da partida, levando a seleção senegalesa à vitória dentro de campo.

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O fim do jogo, no entanto, não encerrou a polêmica, já que o caso teve desdobramentos jurídicos inesperados: a Confederação Africana de Futebol decidiu posteriormente declarar Marrocos vencedor do torneio em razão dos acontecimentos que cercaram a partida, decisão rejeitada por Senegal, que resolveu recorrer à Corte Arbitral do Esporte.

As declarações de Mendy chegam em um momento em que o destino do título da Copa Africana de Nações de 2025 ainda está indefinido, depois que a Corte Arbitral do Esporte realizou a audiência do caso no início de outubro, em Lausanne, na Suíça, etapa que antecede a decisão final sobre qual das duas seleções tem direito ao título.