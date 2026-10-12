Mendy demonstra apoio à Arábia Saudita com a bandeira e uma mensagem curta

O goleiro do Al-Ahli Saudita, Édouard Mendy, publicou uma mensagem de apoio em suas contas nas redes sociais, acompanhada da bandeira do Reino da Arábia Saudita.

Após a partida entre Al-Ahli e Al-Wasl, disputada nesta noite em Dubai, o astro senegalês publicou um story em seu perfil oficial no Instagram, no qual escreveu: "Senhor, faça deste país um lugar seguro".

A mensagem do goleiro senegalês veio como forma de expressar seu apoio ao Reino após os ataques sofridos recentemente, que deixaram vítimas entre os civis.

Mendy é conhecido por sua interação positiva com os torcedores e com o meio esportivo saudita, e já havia manifestado sua satisfação em viver em Jeddah, além de seu apreço pelo espírito da equipe e pelo apoio constante da torcida.

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O jogador do Al-Ahli, o turco Merih Demiral, havia expressado sua solidariedade ao Reino antes da partida, e disse durante entrevista coletiva: "A Arábia Saudita é o meu segundo país e, por isso, sinto uma tristeza profunda diante do que aconteceu, e me solidarizo com todos neste momento".

Vale destacar que Édouard Mendy desfalcou a equipe do Al-Ahli na partida de hoje, na qual o clube venceu fora de casa o Al-Wasl por 3 a 1, devido a uma lesão.

O jogador segue com seu programa de tratamento para se recuperar e ficar à disposição para o próximo compromisso, contra o Al-Nassr, na 9ª rodada do Campeonato Saudita, marcado para a próxima quinta-feira.