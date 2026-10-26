Memphis Depay sofre nova lesão e ganha apelido doloroso

Memphis Depay deve voltar a jogar pelo Corinthians, no mais cedo, em meados de novembro, segundo a edição brasileira da ESPN. O atacante de 32 anos sofreu uma lesão na coxa há pouco mais de uma semana e, por enquanto, segue afastado.

Memphis sofreu a lesão muscular no domingo da semana passada, 18 de outubro, durante um treino. Por isso, já desfalcou o Corinthians no jogo do campeonato contra o Vasco da Gama no último fim de semana, uma derrota por 3 a 2.

A expectativa é que sua ausência não se limite a essa partida. A ESPN escreve que, nos bastidores do centro de treinamento, "há pessimismo quanto à possibilidade de ele voltar para os jogos anteriores à próxima data Fifa".

Memphis desfalcará o Corinthians, de qualquer forma, no jogo do campeonato contra o Mirassol, na madrugada de sexta-feira para sábado, no próximo fim de semana. Ele também deve ficar de fora do confronto com o São Paulo, na madrugada de 4 para 5 de novembro. Assim, há uma grande chance de Memphis só voltar a ficar à disposição em 18 de novembro, quando o Corinthians enfrenta o Botafogo.

Ainda não está claro se Memphis está nos planos para uma convocação à seleção da Holanda na próxima data Fifa nem se a lesão terá influência nisso. Na última data Fifa, o técnico Xavi Hernández decidiu não convocá-lo.

A ESPN também informa que há "um clima de isolamento" em torno de Memphis no centro de treinamento do Corinthians. Isso tem muito a ver com a saga envolvendo a renovação de seu contrato no início deste ano. O fato de ele não estar à disposição da equipe neste momento, em que o clube luta contra o rebaixamento, também não ajuda.

Por isso, alguns jogadores e membros da comissão técnica o chamam de "Mickey", em referência ao Mickey Mouse. "Principalmente por causa de sua posição privilegiada em comparação com os outros jogadores", escreve a ESPN.