Memphis Depay ganha apelido doloroso no Corinthians após nova lesão

Memphis Depay só deve voltar a jogar pelo Corinthians em meados de novembro, na melhor das hipóteses, segundo a edição brasileira da ESPN. O atacante de 32 anos sofreu uma lesão na coxa há pouco mais de uma semana e, por enquanto, segue afastado.

Memphis sofreu a lesão muscular durante um treino no domingo passado, 18 de outubro. Por isso, já desfalcou a equipe no último fim de semana, na derrota por 3 a 2 para o Vasco da Gama pelo campeonato.

A expectativa é que sua ausência não termine aí. A ESPN escreve que, nos bastidores do centro de treinamento, "há pessimismo quanto à possibilidade de ele voltar para os jogos que acontecerão antes da próxima Data Fifa".

Memphis desfalcará o Corinthians na partida contra o Mirassol pelo campeonato, marcada para a madrugada de sexta-feira para sábado, no próximo fim de semana. Ele também deve ficar fora do confronto com o São Paulo, na madrugada de 4 para 5 de novembro. Assim, é provável que só esteja disponível novamente em 18 de novembro, quando o Corinthians enfrenta o Botafogo.

Ainda não está claro se Memphis está entre os jogadores cogitados para uma convocação à seleção da Holanda na próxima Data Fifa, nem se a lesão terá influência nisso. Na última Data Fifa, o técnico Xavi Hernández decidiu não convocá-lo.

A ESPN também relata que há "um clima de isolamento" em torno de Memphis no centro de treinamento do Corinthians. Isso se deve, em grande parte, à saga envolvendo a renovação de seu contrato no início deste ano. O fato de ele não estar disponível para a equipe neste momento, em que o clube luta contra o rebaixamento, também não ajuda.

Alguns jogadores e membros da comissão técnica, por isso, o chamam de "Mickey", em referência ao Mickey Mouse. "Principalmente por causa de sua posição privilegiada em comparação com outros jogadores", escreve a ESPN.