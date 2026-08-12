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Memphis DepayImago
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Memphis Depay está furioso e declara guerra ao Corinthians: "Nos próximos dias..."

Corinthians
M. Depay

Memphis Depay reagiu com fúria à notícia de que o Corinthians decidiu não lhe oferecer um novo contrato. O atacante afirma, em uma mensagem nas redes sociais, que o clube brasileiro não está cumprindo um acordo e promete que “não deixará o comportamento inaceitável sem punição”.

Na noite de terça-feira (horário da Holanda), o Corinthians divulgou a notícia de que o contrato de Memphis, que está chegando ao fim, não será renovado. “Essa decisão foi tomada única e exclusivamente com o objetivo da saúde financeira da nossa instituição, que exige equilíbrio rigoroso e responsabilidade na gestão dos recursos disponíveis”, informou o Corinthians.

“Queremos expressar nossa profunda gratidão ao jogador Memphis Depay e a toda a sua equipe, que desde o início das negociações buscaram o melhor acordo possível. A diretoria também reconhece e valoriza os esforços incansáveis de todos os departamentos, que trabalharam para tornar possível a permanência do jogador.”

“Diante das obrigações financeiras atuais e futuras do Corinthians, ficou claro que assumir um novo compromisso dessa magnitude neste momento não seria compatível com o equilíbrio financeiro que devemos manter para garantir a sustentabilidade do clube”, acrescentou o Corinthians.

Memphis não recebeu seus pagamentos sempre em dia no último período e, por isso, às vezes teve atritos com a diretoria. Apesar disso, o internacional da seleção da Holanda planejava renovar seu vínculo, sob condições rigorosas. Segundo o Moordrechter, também foram feitos acordos claros sobre isso.

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“Estou muito decepcionado que o Corinthians tenha decidido não cumprir o acordo de renovar meu contrato por dois anos”, escreveu Memphis. “Essa renovação foi expressamente acordada tanto com o presidente quanto com os departamentos esportivo, jurídico e financeiro. No entanto, algumas pessoas decidiram quebrar esse acordo...”

“Eu não quis essa situação e sempre respeitei o clube durante todo o processo, mas agora sou forçado a reagir com firmeza para proteger meus interesses. Nos próximos dias, falarei publicamente, mas podem ter certeza de que não deixarei esse comportamento inaceitável sem punição”, disse Memphis.

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