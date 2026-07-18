A seleção francesa relembrou uma de suas piores memórias defensivas, após sofrer quatro gols no primeiro tempo da partida contra a Inglaterra, nas primeiras horas da manhã deste domingo, na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, registrando um recorde negativo sem precedentes na história de suas participações em grandes torneios.

De acordo com dados do Stats Foot divulgados pela plataforma “X”, a França não levava quatro gols no primeiro tempo de uma partida oficial desde 24 de abril de 1968, quando isso aconteceu contra a Iugoslávia nas eliminatórias para o Campeonato Europeu.

A mesma conta acrescentou que o que aconteceu contra a Inglaterra é considerado o primeiro caso desse tipo na história da seleção francesa em um grande torneio, já que os “Galo” nunca haviam sofrido quatro gols no primeiro tempo de uma partida da Copa do Mundo ou do Campeonato Europeu.

Ele também destacou que a França não terminava o primeiro tempo perdendo por quatro gols desde 13 de abril de 1930, quando estava perdendo por 5 a 1 para a Bélgica em um amistoso.

Esse número reflete o tamanho das dificuldades defensivas da França na partida, depois que a equipe se viu perdendo por quatro gols antes do fim do primeiro tempo, com gols de Declan Rice, Ezri Konsa e Bukayo Saka (duas vezes).

A seleção francesa disputará a disputa pelo terceiro lugar após a derrota para a Espanha na semifinal da Copa do Mundo, enquanto a Inglaterra foi eliminada do torneio com uma derrota para a Argentina.

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