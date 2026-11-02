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Maurizio MarianiGetty Images
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Memórias contrastantes: Real Madrid destaca o árbitro da partida contra o AEK Atenas

AEK Athens x Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Liga dos Campeões
Grécia
Espanha

O site do clube merengue repassa a história do árbitro

O site oficial do Real Madrid destacou o árbitro italiano Maurizio Mariani, que comandará o confronto do time merengue contra o AEK Atenas, marcado para a noite de quarta-feira, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

O Real Madrid confirmou em seu site oficial a designação de Mariani para apitar a partida que será disputada no estádio Alwyn Arena, às 20h45 no horário do Cairo, destacando que o próximo confronto será o quarto em que o árbitro italiano dirige um jogo do time na Liga dos Campeões da Europa.

Memórias divergentes com o árbitro italiano

O site oficial do clube repassou as três partidas anteriores que Mariani apitou para o Real Madrid na competição continental, que registraram resultados divergentes para o time merengue.

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04 de nov. de 2026

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O começo foi contra o Leipzig na fase de grupos da temporada 2022-2023, quando o Real Madrid conquistou a vitória por dois a zero.

Na temporada seguinte, que marcou seu retorno com o time, o Real Madrid sofreu uma derrota surpreendente para o Lille, da França, por um a zero, pela fase de liga da temporada 2024-2025.

Já o terceiro confronto foi contra o Manchester City na ida das oitavas de final da edição 2025-2026, na qual o time merengue conseguiu uma ampla vitória por três a zero.

O time merengue espera que a quarta experiência seja a continuação de seus resultados positivos com o árbitro italiano, depois de ter conquistado duas vitórias nas últimas três partidas que ele apitou, enquanto busca evitar a repetição do cenário do confronto contra o Lille, que terminou com sua derrota.

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