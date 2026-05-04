Melvin Boel se pronuncia imediatamente após o resultado da partida entre Go Ahead Eagles e NAC Breda no X

Melvin Boel, o técnico do Go Ahead Eagles, comentou no X a notícia de que o NAC Breda perdeu o processo contra a KNVB sobre a questão dos passaportes.

Na tarde de segunda-feira, ficou claro que o confronto da Eredivisie entre Go Ahead e NAC não será remarcado. Em Deventer, a reação é de alívio.

Entre outros, Boel se manifestou imediatamente pelo X. O rotterdamo publicou um gif revelador.

A conta oficial do Go Ahead também dedicou uma postagem à decisão. A vitória retumbante por 6 a 0 sobre o NAC permanece definitiva.

O protagonista Dean James já repostou esta foto do Go Ahead no Instagram Stories. O alívio parece grande.

Com a decisão, o NAC foi oficialmente rebaixado da Eredivisie. O clube está seis pontos atrás do 16º colocado, o FC Volendam, e tem um saldo de gols de -25. O Volendam tem um saldo de gols de -19.

O Go Ahead ocupa atualmente a 11ª posição na VriendenLoterij Eredivisie. Os jogadores de Deventer ainda enfrentam o PSV (em casa) e o NEC Nijmegen (fora).