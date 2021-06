Melhores casas de apostas para a Eurocopa

Confira quais são as melhores casas de apostas para você palpitar na "Copa do Mundo da Europa" e quais são as cotações de dez seleções favoritas

O continente europeu parou desde o dia 11 junho devido ao torneio de seleções que sempre é muito aguardado a cada quatro anos. Mas não estamos falando da Copa do Mundo e sim da Uefa Euro 2020. Atrasada em um ano devido à pandemia da Covid-19, a Eurocopa está tendo pela primeira vez jogos em mais de duas sedes: são 11 países no total, com 24 times divididos em seis grupos de quatro, na qual os dois melhores avançaram às oitavas de final – enquanto os quatro melhores terceiros colocados desta primeira etapa também vão ao mata-mata.

Confira um breve resumo sobre o torneio, as melhores casas de apostas para apostar online e quais são as melhores cotações.

A Eurocopa

As melhores casas para apostar na Euro

As seleções com melhores cotações na Euro

A Eurocopa

A cada quatro anos, os europeus param tudo para apreciar mais uma emocionante edição da Eurocopa (VEJA NOSSO GUIA ESPECIAL DA EUROCOPA). O torneio é realizado desde 1960 e, desde então, eternizou craques e times ao longo das últimas seis décadas. A primeira seleção a vencer o sexagenário evento esportivo foi a extinta União Soviética, quando a competição foi sediada na França, o mesmo local da última edição, em 2016, vencida por Portugal.

Além destes dois campeões, outras oito nações já tiveram o privilégio de erguer uma das mais cobiçadas taças do futebol de seleções no mundo. Os maiores vencedores da “Copa do Mundo” da Europa são: Espanha e Alemanha, com três títulos; França, com dois, e Grécia, Dinamarca, Holanda, Tchecoslováquia (atual República Tcheca) e Itália, com um troféu cada.

As melhores casas de apostas para apostar na Eurocopa

Com esta breve introdução, chegou a hora de saber um pouco mais sobre as melhores casas de apostas para investir nessa Euro. São elas:

Betfair

A Betfair é a maior bolsa esportiva do mundo. Além de ser a patrocinadora oficial da Copa Libertadores e Sul-Americana, a marca agora também estampa placas de publicidade e comerciais de televisão do Brasileirão 2021. Isso para não falar que a bolsa também virou, pelo menos até 2022, parceira da Seleção Brasileira e da Rede Globo.

Mas isso tudo não é à toa, afinal, a Betfair oferece as melhores cotações, mercados para apostar e muita credibilidade e confiança entre os seus apostadores. A casa também oferece um excelente bônus de boas-vindas para novos usuários que se cadastrarem na plataforma, o que acaba sendo um dos principais atrativos da empresa, junto com suas diversas outras promoções e prêmios.

Bodog

Além de ser uma casa muito prestigiada entre apostadores, a Bodog é um daqueles lugares para apostar que você deve prestar atenção. Afinal, a plataforma se destaca muito pela confiabilidade e segurança. A marca, que cresce cada vez mais em locais como o Brasil, atualmente patrocina o canal esportivo Fox Sports. Antes de começar a apostar online, no entanto, é necessário que você perca uns minutos para se registrar no site.

Mas fique tranquilo, afinal simplicidade na hora de fornecer seus dados é um dos principais carros-chefes da empresa. É só ir até em “Criar Conta”, que aparece no canto superior direito do site, e depois colocar seus dados pessoais. Em seguida, na parte inferior, digitar e-mail, escolher uma senha e o Real como moeda – se for sua preferência.

Tão logo você se registrar na plataforma, irá receber um ótimo bônus de boas-vindas de 100% do valor do seu primeiro depósito.

Instabet

O Instabet é uma grata surpresa no mundo das apostas (VEJA NOSSA PLAYLIST EXCLUSIVA DA INSTABET NO YOUTUBE). Diferente de outras casas de apostas, a Instabet nasceu na América, fazendo, assim, um caminho inverso de seus concorrentes. Seu propósito desde a sua criação, no Canadá, é entender como de fato funcionam as apostas no continente e, com isso, saber a melhor maneira se atender seu respectivo público.

A casa atua no Brasil como uma marca pertencente a duas companhias: uma tem sede no Chipre, a Tamarama Services Inc. Limited, e a outra em Curaçao, chamada de Bondi Management N.V, ambas reguladas pelos respectivos países. A Instabet oferece também um atrativo bônus para novos usuários, no valor máximo de R$ 4.000.

Sultanbet

A Sultanbet chegou ao Brasil há quase dois anos com o seu lema, “De jogadores para jogadores”. Contudo, devido a algumas divergências na sua matriz na Europa, a casa só retornou definitivamente para o Brasil há alguns meses. O site que, pertence ao grupo Continental Soluctions, atua hoje no país apesar de ter sua sede em Curaçao.

O fato da empresa ter perdido alguns usuários em função do período em que ficou inativa no Brasil, hoje busca justamente recuperar clientes da melhor maneira possível. E é aí que o seu gratificante bônus de boas-vindas, principal chamariz da casa, aparece.

LVbet

A LVbet, apesar de nova no Brasil, já mostra muita força. Afinal, ela é uma das casas que mais crescem atualmente quando o assunto é apostar online. O site oferece um dos melhores bônus de boas-vindas do mercado, com 100% de bônus a partir do valor depositado inicialmente.

Após se cadastrar no site, basta solicitar a bonificação para novos usuários, que lhe dará o dobro para investir, se divertir e lucrar. Isto é, caso você decida investir em R$ 100 reais inicialmente, você irá ganhar mais R$ 100, totalizando R$ 200.

Além desta grande vantagem, a página também oferece diversas outras promoções, como 20% de bônus em valores depositados, e aposta segura, que devolve R$ 150 caso uma das apostas combinadas não seja ganhadora.

O top 10 de melhores cotações para vencer a Euro

Confira, a seguir, quais são as melhores cotações* entre as seleções participantes na Euro 2020, retiradas da lista de probabilidades do mercado vencedor no Bodog.

Escolha uma casa, aposte em uma seleção e boa sorte!

França (4.25)

Itália (6.50)

Inglaterra (7.00)

Bélgica (7.00)

Portugal (8.50)

Espanha (9.50)

Alemanha (12.00)

Holanda (15.00)

Croácia (51.00)

Dinamarca (67.00)

*as cotações variam conforme os resultados diários.