Dean Huijsen, zagueiro do Real Madrid, afirmou que a equipe apresentou uma evolução notável em comparação com a temporada passada, ressaltando a necessidade de continuar trabalhando para alcançar o nível desejado, em declarações que traziam nas entrelinhas um elogio à transformação pela qual o time passou desde que José Mourinho assumiu o comando técnico.

Huijsen falou à imprensa durante sua presença no autódromo de Madri para acompanhar a corrida de Fórmula, segundo o site espanhol "Defensa Central", indicando que o Real Madrid está muito melhor em comparação com a temporada passada, mas que ainda tem uma ampla margem para evoluir.

Disse o zagueiro espanhol: "Acredito que melhoramos muito em comparação com a temporada passada, e temos que continuar, temos que seguir trabalhando. É evidente que nunca vamos alcançar a perfeição, porque sempre há espaço para melhorar, mas só precisamos continuar".

Embora Huijsen não tenha dirigido sua crítica diretamente a Xabi Alonso ou a Álvaro Arbeloa, sua fala sobre a diferença entre a temporada atual e a passada foi interpretada como uma mensagem velada aos treinadores que comandaram o Real Madrid na temporada passada, especialmente diante dos crescentes elogios ao trabalho de Mourinho desde seu retorno ao time.

Parece que o treinador português conseguiu provocar uma mudança clara dentro do vestiário, por meio de seus altos padrões, da clareza de suas ideias e de sua capacidade de gerir o grupo — fatores que ajudaram os jogadores a recuperar a confiança no projeto da equipe e a disputar os títulos com força.

O próprio Huijsen desponta como um dos beneficiados por essa transformação, depois de ter se tornado um elemento importante nos planos de Mourinho, que lhe dá grande confiança e conta com ele de forma cada vez maior na defesa, ao mesmo tempo em que evolui o nível coletivo da equipe