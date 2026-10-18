Meerdink salva um ponto para o AZ após goleiro do Cambuur cometer pênalti

O AZ conquistou um ponto neste domingo, fora de casa, contra o SC Cambuur (2 a 2). Foi um tropeço para a equipe de Alkmaar, que jogou boa parte do segundo tempo com um homem a mais, mas não conseguiu vencer. Um lance de pênalti nos minutos finais, em Leeuwarden, deu muito o que falar.

O time da casa teve o início dos sonhos. Jason Ceka deu um belo passe em profundidade, e Nicolas Binder finalizou de dentro da área. O AZ reagiu, e Peer Koopmeiners deixou Ro-Zangelo Daal em condições de empatar aos 25 minutos.

Mesmo assim, o Cambuur foi para o intervalo vencendo por 2 a 1. Ilyès Hamache acertou o canto inferior direito com um chute de fora da área. Um grande estímulo para os jogadores e torcedores do clube da Frísia.

O AZ não conseguiu tirar a diferença no início do segundo tempo. Pouco depois de uma hora de jogo, Leeroy Echteld mexeu na equipe e colocou Mees de Wit no lugar de Mateo Chávez. Naquele momento, o Cambuur já estava com dez jogadores após Devid Eugene Bouah receber o segundo cartão amarelo aos 54 minutos.

Mesmo com um homem a menos, o Cambuur chegou perto de fazer 3 a 1. Jari De Busser, porém, defendeu um chute de Hamache em boa posição. O jogo seguiu movimentado em Leeuwarden: do outro lado, Dave Kwakman, que havia entrado no lugar de Wouter Goes, finalizou por cima e muito à direita, do lado direito da área.

Pouco depois, o AZ pediu pênalti, mas Elijah Dijkstra caiu com muita facilidade. Enquanto isso, crescia entre os torcedores do Cambuur a esperança de que uma surpresa fosse possível. O AZ aumentava a pressão, embora sem criar chances muito claras.

O empate por 2 a 2 veio quando o goleiro Thijs Janssen atingiu o rosto de De Wit em uma jogada de cruzamento e, após uma revisão do VAR, foi marcado pênalti. Mexx Meerdink converteu a cobrança e garantiu um ponto para o AZ.