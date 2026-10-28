Antes do jogo fora de casa do Chelsea contra o Liverpool, em Anfield Road, Alonso elogiou Wirtz, com quem trabalhou com sucesso no Bayer Leverkusen, na Bundesliga.

"Só posso falar sobre o período em que trabalhei com Flo no Bayer Leverkusen", disse Alonso. "Um dos principais motivos para eu estar aqui hoje é o tempo que passei com ele em Leverkusen."

Alonso trabalhou com Wirtz de 2022 a 2025 no Bayer Leverkusen. O espanhol transformou uma equipe que estava na parte de baixo da tabela no time que conquistou o Campeonato Alemão de forma invicta em 2023/24 e venceu a Copa da Alemanha. Wirtz era a peça central de sua equipe no meio-campo ofensivo.

Em 2025, os dois deixaram Leverkusen. Alonso assumiu o Real Madrid, seu ex-clube, como sucessor de Ancelotti, mas foi demitido pouco tempo depois e hoje comanda o Chelsea à beira do campo. Wirtz, por sua vez, foi para o Liverpool por 125 milhões de euros. Lá, não correspondeu às altas expectativas e teve de ouvir algumas críticas. Recentemente, porém, seu desempenho vem melhorando.

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Alonso elogiou: "Ele foi um jogador especial, que me ajudou muito. Aprendi muita coisa com ele e continuo acompanhando-o agora que está no Liverpool. Todos sabemos que o próximo passo é sempre interessante, e ele está cada vez melhor."

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Wirtz somou quatro participações em gols nos últimos quatro jogos. No domingo, um chute seu desviado resultou no gol que abriu o placar para os Reds contra o Brighton & Hove Albion, que vinha jogando tão bem (2 a 0). Mais tarde, porém, ele sofreu uma torção e precisou ser substituído após pouco mais de uma hora de jogo. Depois de sair de campo mancando, deu a entender que o problema não era grave. À Sky, o jogador da seleção alemã explicou: "Ainda não fizemos exames. Acho que não é nada muito grave. Nas últimas semanas, sofri algumas torções de vez em quando. Preciso resolver isso."

Ainda não se sabe se ele poderá entrar em campo no reencontro com Alonso, na terceira fase da Carabao Cup, na quarta-feira. Segundo o técnico Andoni Iraola, "não parece ser nada mais grave", mas: "Jogamos a cada três dias. Por isso, precisamos ver como ele está."