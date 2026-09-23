A Justiça francesa encerrou a polêmica e decidiu, de forma definitiva, levar a julgamento criminal o astro marroquino Achraf Hakimi, zagueiro do Paris Saint-Germain, sob acusação de estupro no caso que remonta a 2023, em um desdobramento que pode incluir a convocação de seu ex-companheiro Kylian Mbappé para prestar depoimento.

O Tribunal Superior da França confirmou, nesta quarta-feira, a decisão do tribunal de apelação de Versalhes proferida em 19 de junho passado e rejeitou o recurso apresentado pelos advogados do jogador internacional, que esgotou assim todos os meios legais para evitar comparecer perante o tribunal.

Os fatos do caso remontam a fevereiro de 2023, quando uma jovem de 24 anos apresentou uma queixa acusando Hakimi de tê-la agredido dentro de sua casa na região de Boulogne-Billancourt, um dos subúrbios da capital, Paris, após se conhecerem pelas redes sociais.

Em virtude dessa decisão definitiva, Hakimi comparecerá perante o tribunal criminal do departamento de Hauts-de-Seine, provavelmente na cidade de Nanterre, em um caso cuja data ainda não foi definida.

Mbappé no centro do caso

A maior surpresa nesse processo, segundo a rádio espanhola "Cadena COPE", é o papel que pode desempenhar o atual atacante do Real Madrid, Kylian Mbappé, já que se espera a convocação do astro francês como testemunha principal no julgamento, depois de a defesa ter apresentado anteriormente seu depoimento aos investigadores.

Mbappé, então companheiro de Hakimi no Paris Saint-Germain, havia sido interrogado pelos investigadores em 14 de abril de 2023, quando disse que Hakimi lhe contou, na noite do incidente, que os dois haviam trocado beijos de forma consensual. A juíza de instrução se baseou inicialmente nessas declarações para dar respaldo à versão da denunciante e emitir a ordem de julgamento.

A defesa de Hakimi tentou posteriormente apresentar um novo esclarecimento, por meio de uma mensagem de Mbappé na qual ele explica que Hakimi não tocou as partes íntimas da denunciante, em uma tentativa de negar qualquer conotação sexual não consensual, mas esse esclarecimento não foi suficiente para convencer o tribunal de apelação, que confirmou a decisão de julgamento.

Defesa da denunciante: a justiça vencerá

Por sua vez, a advogada da denunciante, Rachel-Flore Pardo, saudou a decisão do Tribunal Superior e afirmou, em comunicado à agência de notícias espanhola "EFE": "Após três anos e meio de batalhas jurídicas, e depois de minha cliente ter sido alvo de difamação, ela tem a certeza de que a justiça se fará e lutará até o fim".

A advogada acrescentou: "Minha cliente espera que este julgamento ajude outras mulheres e contribua para derrubar o muro da negação e da impunidade que cerca a violência sexual, mesmo no mundo do futebol profissional".

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Em contrapartida, Hakimi continua mantendo sua versão desde o início, negando qualquer relação e admitindo apenas que houve um abraço e beijos trocados de forma consensual, enquanto a denunciante afirma em sua queixa que foi beijada e tocada contra a sua vontade antes de conseguir escapar e ligar para uma amiga para buscá-la.