Mbappé tem nova experiência: ser ofuscado na elite do futebol

Erling Haaland roubou a cena na Champions League, mostrando o momento difícil que o jovem vencedor da Copa do Mundo está enfrentando

Kylian Mbappé não é um jovem que costuma ser ofuscado. Em sua recente carreira, ele já tem uma lista de feitos impressionantes, incluindo três troféus da e um da , tendo se tornado o primeiro adolescente desde Pelé, em 1958, a marcar duas vezes na final da competição.

Porém, na derrota do por 2x1 para o Borussia, na última terça-feira (18), ele foi totalmente ofuscado pela atuação de Haaland, fato que aconteceu pela primeira vez na carreira profissional do francês.

Enquanto Neymar teve problemas com sua lesão e com a excessiva precaução do PSG em seu tratamento, Mbappé não pode reclamar de muita coisa.

É verdade que os números do francês continuam incríveis - 24 gols e 16 assistências em 29 jogos -, mas talvez sua eficiência tenha diminuído um pouco nas últimas partidas. Em suas últimas sete aparições, por exemplo, ele marcou apenas três gols, algo abaixo do que ele está acostumado a entregar.

Para Klaus Allofs, ex-jogador da seleção da , o PSG foi muito mal na partida contra o Borussia, mas o atacante francês foi a maior decepção.

“Faltou coesão e criatividade para o PSG em suas jogadas”, disse ao L’Equipe. “Eles não têm mobilidade nem ritmo. Melhoraram, mas sua defesa era inexistente. Verrati perdeu a bola com muita frequência e não foi bem quando estava marcado.

“Mas na minha opinião a maior decepção foi Mbappé. Ele praticamente não participou da partida”, afirmou o alemão.

O atacante não teve ajuda do esquema tático escolhido por Tuchel, um 3-4-3 que obrigou o francês a jogar como um centroavante fixo. No entanto, suas exibições vem caindo de qualidade ao longo das últimas semanas.

Suas estatísticas ofensivas também estão abaixo do esperado neste período. Ele conseguiu converter apenas 27,3% das chances criadas, número bem abaixo da média de sua carreira, que ultrapassa os 40%.

Vale destacar que a lesão sofrida por Mbappé em agosto - a primeira e única lesão significativa de sua carreira -, que o deixou fora dos gramados por quase dois meses, pode ter alguma influência nisso.

Jogando uma média de 40 partidas por clubes a cada temporada, desde que tem 17 anos, seria irracional pensar que uma queda em sua produção não pudesse acontecer em algum momento. A partir disso, a decisão do atacante de disputar a de 2020 e os jogos olímpicos passa a ser um tanto quanto questionável. A jovem estrela terá de ser observada de perto e com cuidado para que não tenha uma queda brusca de rendimento, tanto mental quanto físico.

As grandes conquistas com pouca idade estão se mostrando ser um período de testes. Ele não pode ter todos os holofotes o tempo todo, mas se seu nível continuar caindo, o PSG pode e deve começar a ficar preocupado.