Mbappé sobre a morte de jogador espanhol: tristeza profunda, não há palavras

Kylian Mbappé, craque do Real Madrid, comentou sobre o falecimento de Jesús de Miguel, jogador do Tenerife, que faleceu nesta terça-feira, aos 30 anos de idade.

O Tenerife havia anunciado a morte do seu jogador às oito horas da manhã desta terça-feira, numa notícia que lançou um véu de profunda tristeza sobre o clube, sua torcida e a família do futebol.

O Tenerife afirmou no início de sua mensagem: "Estamos arrasados pela intensidade da dor, nossas línguas ficaram presas pelo choque, e não conseguimos acreditar que isso é real".

O Tenerife acrescentou: "Não há palavras de consolo, e não há nada capaz de aliviar este sentimento repleto de tristeza. Estamos ao lado de sua família enlutada e de seus entes queridos, e ao lado de todos os integrantes da família do Tenerife que choram hoje este fim tão cruel".

Kylian Mbappé escreveu, em uma publicação na rede "Instagram": "Tristeza profunda. Não há palavras. Que sua alma descanse em paz".