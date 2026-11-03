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Hussein Hamdy
Traduzido por

Mbappé sobre a morte de jogador espanhol: tristeza profunda, não há palavras

Tenerife x FC Andorra
Tenerife
FC Andorra
Segunda Division
J. de Miguel
K. Mbappe
Real Madrid
Espanha
Andorra
França

O choque toma conta de Kylian

Kylian Mbappé, craque do Real Madrid, comentou sobre o falecimento de Jesús de Miguel, jogador do Tenerife, que faleceu nesta terça-feira, aos 30 anos de idade.

O Tenerife havia anunciado a morte do seu jogador às oito horas da manhã desta terça-feira, numa notícia que lançou um véu de profunda tristeza sobre o clube, sua torcida e a família do futebol.

O Tenerife afirmou no início de sua mensagem: "Estamos arrasados pela intensidade da dor, nossas línguas ficaram presas pelo choque, e não conseguimos acreditar que isso é real".

O Tenerife acrescentou: "Não há palavras de consolo, e não há nada capaz de aliviar este sentimento repleto de tristeza. Estamos ao lado de sua família enlutada e de seus entes queridos, e ao lado de todos os integrantes da família do Tenerife que choram hoje este fim tão cruel".

Kylian Mbappé escreveu, em uma publicação na rede "Instagram": "Tristeza profunda. Não há palavras. Que sua alma descanse em paz".

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