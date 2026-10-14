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Mbappé se aproxima de quebrar recorde de Messi na Liga dos Campeões

K. Mbappe
L. Messi
Roma x Real Madrid
Roma
Real Madrid
Liga dos Campeões
França
Argentina
Itália
Espanha

Centenário especial para o astro francês

Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, está perto de superar uma marca especial de Lionel Messi, lenda do Barcelona e atualmente capitão do Inter Miami, quando sua equipe enfrentar a Roma nesta quarta-feira, pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões.

Mbappé disputou 99 partidas na Liga dos Campeões com três clubes: Monaco, Paris Saint-Germain e Real Madrid, nessa ordem. Caso entre em campo hoje contra a Roma, chegará ao seu jogo número 100.

Segundo os números do site oficial da Uefa, Mbappé será o jogador mais jovem da história da Liga dos Campeões a atuar em 100 partidas, superando a marca de Messi.

Mbappé tem 27 anos e 298 dias, enquanto o argentino alcançou seu centésimo jogo quando atuava pelo Barcelona, com 28 anos e 84 dias.

Nas 99 partidas que disputou na competição continental, Mbappé marcou 71 gols, a uma média de 0,71 gol por jogo.

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