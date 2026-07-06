Mbappé responde com veemência ao ataque racista: “Uma mulher desprezível que não merece o cargo que ocupa”

O astro francês Kylian Mbappé reagiu com veemência aos ataques racistas de que foi alvo por parte de uma senadora do Paraguai, descrevendo-a como “uma mulher desprezível e indigna do cargo que ocupa”.

A senadora paraguaia Celeste Amaria havia descrito o atacante francês, após a partida entre as seleções da França e do Paraguai, como “um camaronês colonizador, que finge veementemente ser francês, rancoroso, ingrato, arrogante e feio”.

Amaría acrescentou: “Ele ficou tenso e morrendo de medo durante toda a partida, assim como toda a sua equipe, e eles nem conseguiram marcar nenhum gol, venceram por sorte... A única coisa que muitos de nós exigimos da seleção paraguaia é que não lhe dêem um tapa forte depois do fim da partida. E isso apesar de eu não ser fã de futebol.”

Amaria também criticou o comportamento de Kylian Mbappé após ele se recusar a apertar a mão de Orlando Gil, dizendo: “Ele é rude, nem sequer aprendeu a escrever; em vez de leite materno, ele sugava leite de coco, e a criatura mais civilizada que ele ouvia era o chimpanzé. Você deveria ter levantado o dedo para ele, Orlando Gil; eu faço isso no Senado e nada acontece.”

O jogador francês Kylian Mbappé publicou um comunicado em sua conta oficial na plataforma “X” para responder sem hesitação a esses insultos, dizendo: “Sra. Celeste Amaria, você é uma mulher desprezível e indigna do seu cargo. Você não representa o Paraguai, aquele país que demonstrou paixão e honra durante todo o torneio”.

E acrescentou: “Devido à sua ignorância e ao seu racismo descarado, o mundo inteiro já esqueceu de fato a trajetória e o esforço histórico alcançados pelos jogadores da sua seleção durante esta Copa do Mundo, dando espaço para que uma mulher indigna apresente a pior imagem possível do seu país. Nunca permitirei que pessoas como ela tenham a liberdade de espalhar seu ódio e seu racismo pelo mundo inteiro”.