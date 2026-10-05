Lamine Yamal e Erling Haaland seguem no topo da lista dos jogadores mais valiosos do mundo, com o craque do Barcelona e o atacante do Manchester City mantendo um valor de mercado de 220 milhões de euros.

O jornal Sport informou que Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, aparece na terceira posição, com um valor de 200 milhões de euros.

O site Transfermarkt realizou nesta segunda-feira uma nova atualização dos valores de mercado dos jogadores, mas os três mais valiosos do mundo não tiveram qualquer alteração em suas avaliações.

Lamine Yamal mantém seu início extremamente forte nesta temporada, depois de ter marcado 8 gols e dado 6 assistências em 8 partidas pelo Barcelona, além de 4 gols e uma assistência em 3 jogos pela seleção espanhola.

A superioridade de Yamal confirma que ele merece permanecer no topo do ranking, ao lado de Haaland, que até agora marcou 7 gols em 7 partidas com o Manchester City.

Há alguns meses, Yamal e Haaland fizeram história ao se tornarem os primeiros jogadores na história do futebol a ultrapassar a barreira dos 200 milhões de euros em valor de mercado.

Na quarta posição, o valor de Michael Olise subiu de 170 para 180 milhões de euros, ampliando um pouco a diferença para Jude Bellingham, avaliado em 160 milhões de euros, e para Pedri, avaliado em 150 milhões de euros.

Pedri, dono da sexta posição, ocupa o posto de segundo jogador mais valioso do Barcelona em termos de valor de mercado.

João Neves, Khvicha Kvaratskhelia e Vitinha dividem a sétima posição, com um valor de 140 milhões de euros cada.

Já Vinícius Júnior teve seu valor de mercado reduzido em 10 milhões de euros, de 140 para 130 milhões, mas mantém a décima posição na lista dos jogadores mais valiosos do mundo.