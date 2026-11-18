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O francês Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, comemorou a permanência do companheiro turco Arda Güler no clube merengue até 2032 com uma mensagem bem-humorada após o anúncio da renovação de contrato, que refletiu sua alegria por ver o jovem jogador seguir no elenco por mais alguns anos.

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O Real Madrid anunciou, nesta quarta-feira, a renovação do contrato de Güler, que permanecerá no clube até 30 de junho de 2032. O movimento confirma o desejo do clube de manter o meio-campista turco, que se tornou uma das peças importantes nos planos da equipe nos últimos tempos.

Mbappé reagiu à mensagem que Güler publicou em suas redes sociais para celebrar a renovação e deixou um breve comentário: "Obrigado, vou dormir melhor esta noite", em uma referência bem-humorada à sua alegria por ter a garantia de que o companheiro seguirá no Santiago Bernabéu.

A mensagem do astro francês evidencia a boa relação entre os dois, assim como o entrosamento demonstrado em campo, graças à parceria ofensiva que os une. Güler tem capacidade para criar chances e dar assistências, enquanto Mbappé é uma das principais soluções de gol do time merengue.

O comentário de Mbappé na publicação de Güler veio após uma longa mensagem do jogador turco à torcida do Real Madrid, na qual expressou orgulho por continuar sua trajetória no clube e afirmou que vestir a camisa merengue é um sonho que deseja realizar por muitos anos.

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"A história que fiz e a história que nos espera para ser feita. Quando vesti a camisa do Real Madrid pela primeira vez, sabia que me tornaria parte de uma grande história. Hoje sinto o mesmo orgulho e a mesma felicidade, mas com uma responsabilidade maior", escreveu Güler.

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O jogador turco acrescentou: "Seguir os passos das lendas que escreveram seus nomes na história do futebol, no maior clube do mundo, é uma grande honra para mim. Meu sonho é vestir esta camisa por muitos anos, conquistar novos títulos juntos e, um dia, deixar a minha própria marca nesta história única".

Güler também agradeceu ao presidente do clube, Florentino Pérez, à sua família e aos companheiros de equipe, além dos treinadores e de todos os funcionários que o apoiaram desde sua chegada ao Real Madrid. Ele ainda dedicou uma mensagem de reconhecimento à torcida, destacando que o apoio constante dos torcedores esteve presente em sua trajetória com a equipe.

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Güler encerrou a mensagem reforçando sua alegria por seguir no Real Madrid: "Estou muito feliz por continuar fazendo parte deste clube até 2032". A publicação abriu espaço para a interação dos companheiros, com destaque para Mbappé, que fez questão de parabenizá-lo à sua maneira.

Güler chegou ao Real Madrid em julho de 2023, vindo do Fenerbahçe, da Turquia, quando tinha 18 anos. Desde então, disputou 126 partidas com a camisa do clube e conquistou cinco títulos: Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, Supercopa da Europa, Campeonato Espanhol e Supercopa da Espanha.

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A renovação de Güler até 2032 confirma o desejo do Real Madrid de manter os jogadores com quem conta em seu projeto para o futuro , depois que o papel do turco na equipe evoluiu e ele passou a ter mais espaço para atuar e influenciar na criação de jogadas, além de sua capacidade de ameaçar o gol adversário.

Para Mbappé, a permanência de Güler representa um reforço importante para o sistema ofensivo, diante do que a dupla pode oferecer na combinação entre criar e finalizar as jogadas. Por isso, o comentário do atacante francês foi além de um simples parabéns e revelou seu alívio com a continuidade da parceria no Real Madrid.