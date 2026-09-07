Mbappé: o que fiz diante do Betis não vai se repetir e não preciso dos elogios de Mourinho

Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, falou sobre o confronto contra a Inter de Milão, nesta terça-feira, pela primeira rodada da fase inicial da Liga dos Campeões da Europa.

Mbappé disse, em declarações à rede "beIN Sports": "Qual o segredo do tropeço diante do Real Betis? Marcar gols. Acho que jogamos muito bem e criamos várias chances, mas não marcamos. E eu, pessoalmente, desperdicei muitas, e se jogarmos assim durante toda a temporada acho que faremos uma grande temporada, pois não acho que vou desperdiçar essa quantidade de chances nas outras partidas".

E acrescentou: "Essas coisas podem acontecer, mas olhando para o desempenho geral da equipe, acho que foi bom, e não permitimos que o adversário criasse chances e apresentamos um bom desempenho, embora não tenhamos feito o mais importante no futebol, que é marcar gols".

E prosseguiu: "Você acha que este é o ano do Real Madrid? Acho que primeiro temos que pensar em cada partida separadamente e no que podemos fazer para vencer cada partida. Agora temos um jogo em nosso estádio na Liga dos Campeões contra uma grande equipe. E estamos felizes por ter a oportunidade de disputar confrontos como esse e continuaremos trabalhando dessa forma".

E continuou: "As coisas e a mentalidade são diferentes quando vocês jogam na Liga dos Campeões em comparação com o Campeonato Espanhol? Não sei. São duas competições diferentes e aqui no Real Madrid você sempre tem que vencer".





E completou: "Por que você declarou cedo na temporada passada que gostaria de ser treinado por Mourinho? Porque ele é uma pessoa que sabe como vencer. Ele venceu em todos os lugares em que trabalhou. Ele é uma grande personalidade no mundo do futebol e na carreira dos jogadores. Você precisa vencer, mas ele precisa de muita ambição, entusiasmo e emoção, e ele traz tudo isso consigo".

E desenvolveu: "O que mudou na personalidade de Mourinho desde a sua chegada ao Real Madrid? Não acho que devamos pensar no que ele mudou ou no que não mudou, mas sim no que ele faz e no que acrescentou. Ele dá aos jogadores muita confiança e estabilidade. Ele é muito franco e diz as coisas como são, e quando você está nesse nível não precisa de elogios ou que alguém lhe diga que você é o melhor ou que não é o melhor".

E concluiu: "Mourinho insiste que os atacantes exerçam funções defensivas? Não sei. Mourinho insiste em muitas coisas. Ele insiste em marcar gols porque essa é a coisa mais importante, além de insistir na defesa e na coesão das equipes, e se concentra em muitas coisas porque é o treinador".



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