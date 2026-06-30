Mbappé: Jogo contra o Paraguai? Quero aproveitar o ar-condicionado agora

Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa, afirmou que os “Les Bleus” estão plenamente cientes da magnitude da responsabilidade que recai sobre eles na Copa do Mundo de 2026, após a classificação para as oitavas de final, ressaltando que a equipe conseguiu superar o início difícil e apresentou um bom desempenho durante a partida.

Mbappé marcou dois gols que levaram a seleção francesa à vitória sobre a Suécia por 3 a 0 nas oitavas de final nesta manhã de quarta-feira, garantindo assim um confronto contra o Paraguai na manhã do próximo domingo, nas oitavas de final.

Mbappé elevou sua contagem de gols na atual edição da Copa do Mundo para 6, empatando com o artilheiro Lionel Messi, e chegou ao seu 18º gol na carreira, mantendo-se em segundo lugar atrás do próprio astro argentino, que detém o título de maior artilheiro da história com 19 gols.

Em declarações ao canal francês M6 após a partida, Mbappé disse: “Tenho plena consciência do que estou jogando, sei onde pertenço e o que devo oferecer. O mesmo se aplica à seleção, pois todos os jogadores sabem o que precisamos fazer aqui.”

E acrescentou: “Para nós, começou um novo torneio com as fases eliminatórias. Nosso início foi um pouco difícil, mas fomos entrando no ritmo da partida aos poucos e criamos várias chances que poderíamos ter aproveitado melhor.”

O capitão da seleção francesa falou sobre o apoio do técnico Didier Deschamps, diante das difíceis circunstâncias pessoais pelas quais ele está passando após o falecimento de sua mãe.

Ele disse: “Esse é o DNA deste grupo. Estamos todos juntos, e o técnico está passando por uma provação que todos enfrentarão algum dia, um momento extremamente doloroso. Ele nunca estará sozinho; estaremos ao seu lado e lhe daremos todo o apoio.”

Sobre o confronto previsto contra o Paraguai na próxima fase, Mbappé esclareceu que não está pensando no adversário no momento, ao mesmo tempo em que mencionou o calor intenso devido à alta temperatura.

Ele explicou: “Tudo o que me preocupa agora é voltar para o vestiário e aproveitar o ar-condicionado. Mas o Paraguai provou ser uma seleção que merece respeito depois de derrotar a Alemanha, e vamos para a partida com o objetivo de conquistar a vitória.”