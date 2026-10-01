Mbappé e Bellingham testemunham: detalhes da lesão de Asensio expõem o pesadelo do Real Madrid

A lesão de Raúl Asencio, zagueiro do Real Madrid, e sua necessidade de passar por uma cirurgia reacenderam a polêmica em torno do departamento médico do clube merengue, por conta de casos anteriores que não foram tratados da melhor forma possível.

O Real Madrid anunciou, nesta quarta-feira, que seu zagueiro espanhol Raúl Asencio passou por uma cirurgia após sofrer uma lesão no osso da tíbia da perna direita, e alguns relatos da imprensa indicaram que ele ficará afastado de dois a quatro meses.

O jornal "Marca" afirmou que a indignação após a lesão de Asencio tem origem em uma cirurgia que se acredita ter vindo tarde demais e no pior momento possível.

E acrescentou: "As pessoas próximas a Asencio sempre questionaram a insistência no tratamento conservador para sua recuperação, mas a equipe médica do Real Madrid optou por adiar a cirurgia até agora".

Asencio sofreu o problema inicial no osso da perna em janeiro e passou pela cirurgia em outubro, ou seja, nove meses depois, e durante esse período o jogador não se recuperou completamente, pois sofreu crises de dor recorrentes, mas nunca desistiu e continuou competindo e treinando de forma muito limitada por causa da dor.

A primeira solução foi um tratamento minimamente invasivo que visava remover as células anormais do tecido cicatricial no osso da perna, onde se formaram saliências ósseas mal consolidadas. Esse plano inicial não deu certo, o que levou a pensar na realização de uma cirurgia no fim da temporada.

A ideia era aproveitar o verão para reduzir o período de ausência das competições e tratar a lesão, já que a equipe médica não considerou a cirurgia adequada naquele momento, e o procedimento proposto para o verão foi repouso, reabilitação e tempo para a região se recuperar.

O plano inicial era que o osso da tíbia respondesse ao repouso após meses de uso intenso, mas o segundo plano também não deu certo, e em agosto Asencio sofreu outra recaída.

Após esse segundo revés, os médicos finalmente deram sinal verde para a realização de uma cirurgia, mas as pessoas próximas a Asencio consideram que o tempo já havia passado.

O jogador agora passará pela cirurgia com a temporada em andamento, o que levará à sua ausência por vários meses e afetará o restante da temporada. E esse é, sem dúvida, um duro golpe para o zagueiro, que estava convencido de que, no auge de seu rendimento, era capaz de conquistar a confiança do treinador José Mourinho.

Independentemente de cada lesão isoladamente, a situação aponta para um problema estrutural que o Real Madrid ainda não resolveu, já que o clube merengue é incapaz de dissipar o fantasma da tensão médica que desestabiliza constantemente o vestiário, por causa de protocolos e decisões que não agradam a alguns jogadores, e a direção física, dos treinadores à equipe médica, passou por mudanças contínuas nos últimos tempos, o que ressalta os problemas dentro do elenco.

Casos anteriores

Na temporada passada, a crise médica do Real Madrid atingiu seu auge por conta da grande quantidade de lesões, e o clube não fez nenhuma movimentação durante a janela de transferências do inverno para reforçar o elenco, mas fez mudanças nos departamentos médico e de preparação física.

O doutor Niko Mihić recuperou sua posição anterior em Madri, voltando como supervisor médico, enquanto Pintus, que havia sido afastado da linha de frente da preparação física da equipe após a chegada de Xabi Alonso, voltou a assumir o comando após a saída de Alonso e a chegada de Álvaro Arbeloa.

Mesmo assim, nada mudou, e as divergências continuaram. Vários casos colocaram a equipe médica do Real Madrid em uma situação difícil, sendo o mais comentado a lesão de Kylian Mbappé no joelho, pois o atacante francês vinha sofrendo com um problema no joelho esquerdo desde 7 de dezembro, diagnosticado inicialmente como uma entorse do ligamento colateral.

E três meses depois, após várias visitas repetidas à sala de tratamento, a lesão não só não melhorou como foi diagnosticada como uma ruptura parcial do ligamento cruzado posterior, e a decisão de Mbappé de viajar a Paris para receber tratamento ressaltou a dimensão da polêmica e a insatisfação do jogador.

Outro dos casos que levantaram suspeitas foi o de Jude Bellingham, que se lesionou no dia 1º de fevereiro durante uma partida contra o Rayo Vallecano com um problema muscular, e esperava-se inicialmente que o afastasse dos gramados por cerca de quatro semanas, mas ele acabou ficando ausente por 49 dias, o que deixou a impressão de que o Real Madrid não conseguiu recuperar o jogador inglês em seu melhor nível durante aquele período decisivo.

Alguns outros casos de destaque não foram particularmente dolorosos, mas corroeram a confiança na equipe médica, já que Eduardo Camavinga ficou ausente nove dias por causa de uma dor de dente, o que pareceu estranho dada a longa duração da ausência do jogador.

O mesmo se aplica a Álvaro Carreras, pois o lateral inicialmente reclamou de dor na panturrilha após sofrer uma pancada, e por vários dias isso foi considerado apenas uma contusão, o que permitiu ao jogador continuar treinando segundo um protocolo diferente do protocolo de lesões, treinando dentro das instalações do clube, conforme o clube informava diariamente.

No entanto, os exames posteriores confirmaram a existência de uma ruptura muscular na panturrilha, uma lesão que o afastou dos gramados por duas semanas, além da recaída de Éder Militão em abril da lesão muscular que já o havia afastado de metade da temporada, e que acabou afetando-o negativamente, chegando inclusive a afetar a temporada atual, já que ele ainda está ausente após passar por uma cirurgia, e agora o caso de Asencio reabre uma ferida que o Real Madrid parece incapaz de cicatrizar.



