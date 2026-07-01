Mbappé, Dembélé e Oliisi... A conquista da geração de ouro do Brasil está nas mãos dos Bleus

Com um desempenho brilhante e um ataque impressionante, a seleção da França garantiu com facilidade e merecidamente sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após dominar a seleção sueca nesta manhã de quarta-feira, confirmando que é uma das principais candidatas ao título.

Os “Galo” derrotaram a seleção sueca por 3 a 0, com gols marcados pelo craque da equipe, Kylian Mbappé, aos 45 e 74 minutos, enquanto Bradley Barcola deixou sua marca aos 53 minutos.

De acordo com a Opta, “os Galos se tornaram a segunda seleção do século XXI a contar com três jogadores que marcaram, cada um, pelo menos cinco contribuições para gols (gols + assistências) em pelo menos uma edição da Copa do Mundo, depois que o trio Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Oliisi alcançou esse número na Copa do Mundo de 2026, que está em andamento”.

O astro Kylian Mbappé disputa a liderança da artilharia da Copa do Mundo atual com 6 gols, após os dois gols marcados hoje, empatando com o lendário Lionel Messi, enquanto a disputa entre os dois pelo título de maior artilheiro da história da Copa do Mundo — que o astro argentino conquistou na atual edição, superando Miroslav Klose — se acirra.

Messi lidera essa disputa histórica com 19 gols, seguido por Mbappé com 18 gols.

Com isso, os “Galo” se juntaram à seleção brasileira de 2002, que havia alcançado o mesmo feito graças ao lendário trio de ataque formado por Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho, na edição em que a “Samba” conquistou seu quinto título.

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