Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Mbappé, Dembélé e Oliisi... A conquista da geração de ouro do Brasil está nas mãos dos Bleus

Paraguai x França
Paraguai
França
Copa do Mundo
França x Suécia
Suécia
K. Mbappe
O. Dembele
M. Olise
Ronaldinho
Rivaldo
Brasil
Paraguai
França
EUA
Suécia
Brasil

Um brilho francês impressionante, à altura das lendas da samba

Com um desempenho brilhante e um ataque impressionante, a seleção da França garantiu com facilidade e merecidamente sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após dominar a seleção sueca nesta manhã de quarta-feira, confirmando que é uma das principais candidatas ao título.

Os “Galo” derrotaram a seleção sueca por 3 a 0, com gols marcados pelo craque da equipe, Kylian Mbappé, aos 45 e 74 minutos, enquanto Bradley Barcola deixou sua marca aos 53 minutos.

De acordo com a Opta, “os Galos se tornaram a segunda seleção do século XXI a contar com três jogadores que marcaram, cada um, pelo menos cinco contribuições para gols (gols + assistências) em pelo menos uma edição da Copa do Mundo, depois que o trio Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Oliisi alcançou esse número na Copa do Mundo de 2026, que está em andamento”.

O astro Kylian Mbappé disputa a liderança da artilharia da Copa do Mundo atual com 6 gols, após os dois gols marcados hoje, empatando com o lendário Lionel Messi, enquanto a disputa entre os dois pelo título de maior artilheiro da história da Copa do Mundo — que o astro argentino conquistou na atual edição, superando Miroslav Klose — se acirra.

Messi lidera essa disputa histórica com 19 gols, seguido por Mbappé com 18 gols.

Copa do Mundo
Paraguai crest
Paraguai
PAR
França crest
França
FRA

Com isso, os “Galo” se juntaram à seleção brasileira de 2002, que havia alcançado o mesmo feito graças ao lendário trio de ataque formado por Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho, na edição em que a “Samba” conquistou seu quinto título.

Leia também:

Neymar ou 4-2-4? Ancelotti está indeciso antes do confronto com os companheiros de Haaland

Exploração infantil? Um grande escândalo ameaça a campanha do Barcelona e do Real Madrid

Publicidade