Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Traduzido por

Mbappé continua a escrever história com um feito excepcional

Roma x Real Madrid
Roma
Real Madrid
Liga dos Campeões
K. Mbappe
Itália
Espanha
França

Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, seguiu escrevendo sua história após marcar contra a Roma, na vitória dos Merengues por 4 a 3, na noite de quarta-feira, pela Liga dos Campeões.

Mbappé foi o autor do primeiro gol do Real Madrid contra a Roma, na emocionante partida disputada no Estádio Olímpico.

A rede de estatísticas Opta informou que Mbappé, graças ao seu gol contra a Roma, chegou a 500 participações em gols em sua carreira por clubes em todas as competições, com as camisas de Monaco, Paris Saint-Germain e Real Madrid".

A Opta prosseguiu: "As participações de Kylian Mbappé vieram com 378 gols marcados e 122 assistências".

Com essa vitória, o Real Madrid chegou aos 6 pontos, enquanto a Roma permaneceu estagnada com um único ponto.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google