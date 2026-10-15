Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, seguiu escrevendo sua história após marcar contra a Roma, na vitória dos Merengues por 4 a 3, na noite de quarta-feira, pela Liga dos Campeões.
Mbappé foi o autor do primeiro gol do Real Madrid contra a Roma, na emocionante partida disputada no Estádio Olímpico.
A rede de estatísticas Opta informou que Mbappé, graças ao seu gol contra a Roma, chegou a 500 participações em gols em sua carreira por clubes em todas as competições, com as camisas de Monaco, Paris Saint-Germain e Real Madrid".
A Opta prosseguiu: "As participações de Kylian Mbappé vieram com 378 gols marcados e 122 assistências".
Com essa vitória, o Real Madrid chegou aos 6 pontos, enquanto a Roma permaneceu estagnada com um único ponto.