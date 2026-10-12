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Mazraoui entre eles: grande perigo ameaça o United diante do Atlético

Atletico Madrid U19 x Manchester United U19
Atletico Madrid U19
Manchester United U19
UEFA Youth League
L. Shaw
M. de Ligt
N. Mazraoui
K. Mainoo
P. Dorgu
Espanha
England
Países Baixos
Marrocos
Dinamarca

Carrick em situação difícil!

A incerteza cerca a situação de alguns jogadores do Manchester United em relação à participação na próxima partida da Liga dos Campeões, contra o Atlético de Madrid, após a ausência deles nos treinos.

A equipe do técnico Michael Carrick não conquistou nenhuma vitória nas últimas quatro partidas da Premier League, e seu último triunfo foi sobre o Sabah, do Azerbaijão, na estreia da fase de liga da Champions, pelo placar de 4 a 0.

O mais recente tropeço do Manchester United aconteceu no último sábado, com o empate em 1 a 1 contra o Tottenham em Old Trafford. Apesar de os Spurs terminarem a partida com dez jogadores depois da expulsão de Rodrigo Bentancur, conseguiram igualar o placar aos 90+2 minutos.

Segundo a Sky Sports, a incerteza envolve a dupla do Manchester United Luke Shaw e Kobbie Mainoo antes do confronto com o Atlético de Madrid.

Os dois jogadores não participaram do treino em Carrington antes da viagem da equipe para a Espanha para enfrentar os Rojiblancos. O United terá de decidir se os atletas viajarão à capital espanhola.

Também estão fora da partida contra o Atlético de Madrid Benjamin Sesko, Patrick Dorgu e Noussair Mazraoui, que se juntam a Manuel Ugarte, ausente há um longo período.

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A Sky Sports destacou que Matthijs de Ligt participou da sessão de treinamento desta segunda-feira, com o zagueiro holandês seguindo seu programa de recuperação de uma lesão nas costas que o afasta dos gramados desde novembro passado.

Grande perigo ameaça o United diante do Atlético

Por sua vez, o repórter da Sky Sports Danyal Khan comentou sobre as ausências do United antes do duelo com o Atlético e escreveu no X: "A situação não é boa para o Manchester United, com as ausências de Luke Shaw, Patrick Dorgu e Noussair Mazraoui no treino desta manhã".

E explicou: "Considerando as regiões em que o Atlético de Madrid prefere atacar, o lado esquerdo do United pode estar em grande perigo", afirmando que "a carga será grande sobre Rashford ou Cunha para ajudar quem jogar na posição de lateral-esquerdo amanhã (terça-feira)", recorrendo a uma estatística do site WhoScored que mostra o que ele apontou e os percentuais de ataque do Atlético pelo meio ou pelos lados.



Carlos Baleba busca registrar sua primeira atuação como titular no United, depois de o jogador camaronês, contratado no verão por 70 milhões de libras esterlinas junto ao Brighton, ter entrado em campo pela primeira vez contra o Tottenham, no sábado.

O zagueiro Leny Yoro deve acompanhar o técnico Michael Carrick na entrevista coletiva que será realizada no estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, nesta noite.

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