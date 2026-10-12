A incerteza cerca a situação de alguns jogadores do Manchester United em relação à participação na próxima partida da Liga dos Campeões, contra o Atlético de Madrid, após a ausência deles nos treinos.

A equipe do técnico Michael Carrick não conquistou nenhuma vitória nas últimas quatro partidas da Premier League, e seu último triunfo foi sobre o Sabah, do Azerbaijão, na estreia da fase de liga da Champions, pelo placar de 4 a 0.

O mais recente tropeço do Manchester United aconteceu no último sábado, com o empate em 1 a 1 contra o Tottenham em Old Trafford. Apesar de os Spurs terminarem a partida com dez jogadores depois da expulsão de Rodrigo Bentancur, conseguiram igualar o placar aos 90+2 minutos.

Segundo a Sky Sports, a incerteza envolve a dupla do Manchester United Luke Shaw e Kobbie Mainoo antes do confronto com o Atlético de Madrid.

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Os dois jogadores não participaram do treino em Carrington antes da viagem da equipe para a Espanha para enfrentar os Rojiblancos. O United terá de decidir se os atletas viajarão à capital espanhola.

Também estão fora da partida contra o Atlético de Madrid Benjamin Sesko, Patrick Dorgu e Noussair Mazraoui, que se juntam a Manuel Ugarte, ausente há um longo período.

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A Sky Sports destacou que Matthijs de Ligt participou da sessão de treinamento desta segunda-feira, com o zagueiro holandês seguindo seu programa de recuperação de uma lesão nas costas que o afasta dos gramados desde novembro passado.

Grande perigo ameaça o United diante do Atlético

Por sua vez, o repórter da Sky Sports Danyal Khan comentou sobre as ausências do United antes do duelo com o Atlético e escreveu no X: "A situação não é boa para o Manchester United, com as ausências de Luke Shaw, Patrick Dorgu e Noussair Mazraoui no treino desta manhã".

E explicou: "Considerando as regiões em que o Atlético de Madrid prefere atacar, o lado esquerdo do United pode estar em grande perigo", afirmando que "a carga será grande sobre Rashford ou Cunha para ajudar quem jogar na posição de lateral-esquerdo amanhã (terça-feira)", recorrendo a uma estatística do site WhoScored que mostra o que ele apontou e os percentuais de ataque do Atlético pelo meio ou pelos lados.









Carlos Baleba busca registrar sua primeira atuação como titular no United, depois de o jogador camaronês, contratado no verão por 70 milhões de libras esterlinas junto ao Brighton, ter entrado em campo pela primeira vez contra o Tottenham, no sábado.

O zagueiro Leny Yoro deve acompanhar o técnico Michael Carrick na entrevista coletiva que será realizada no estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, nesta noite.