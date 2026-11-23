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Massimo Mauro, ex-ponta da Juventus e do Napoli, participou do Radio Anch'io Sport, na Rai Radio 1, e opinou sobre os muitos gols marcados até agora na Serie A: "Não consigo ver isso de forma positiva. Vamos falar a verdade: os defensores são um pouco fracos. Claro que nos divertimos vendo gols, mas seria preciso voltar a ensinar os defensores a defender".

Sobre a Lazio, líder isolada da tabela: "Está surpreendendo a todos nós e merece uma avaliação positiva quanto ao seu futuro. Eu gostaria muito que, neste ano, houvesse outro time na disputa pelo título da Serie A. E me refiro também à Roma. Os dois times de Roma conseguem manter o equilíbrio entre defesa e ataque".

Depois, sobre Malen e a Roma: "Não quero diminuir o valor de Malen, mas gosto de destacar o jogo da Roma. Por exemplo: ontem, em Juventus x Venezia, Kolo Muani tocou na bola duas vezes durante todo o primeiro tempo, enquanto Malen quase se cansa de tantas bolas que recebe em um tempo. Gasperini sempre foi uma garantia, seus centroavantes marcaram muitos gols. A Roma também tem uma defesa extraordinária. O time tem equilíbrio. Se Dybala aguentar, pode brigar pelo título da Serie A até o fim".

Sobre a disputa entre Malagò e Galliani pela presidência da FIGC, no próximo dia 14 de dezembro: "Gostei das escolhas que Malagò fez até agora, ele formou uma equipe na qual se pode confiar. Galliani foi o melhor dirigente que o futebol italiano já teve, ao lado de Giraudo. Agora Adriano está velhinho, não esperava essa candidatura", informa a ANSA. "Na Itália, os velhinhos não querem ser conselheiros, querem continuar tendo poder, e isso não é bom. Não sei como vai terminar, mas, até agora, Malagò fez tudo muito bem, com exceção da encenação com Guardiola. A liga da Serie A é pior que o pior dos condomínios. Lidar com todos os presidentes da Serie A é dificílimo. Esse é o problema".